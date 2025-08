Co przyniesie niedziela, 3 sierpnia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Barana

Karta 8 Denarów

W relacjach prywatnych rób, co do Ciebie należy, ale nie trać z oczu całości. Związek to nie tylko podział ról i wypełnianie obowiązków. Potrzebne jest również to szczególne coś, co sprawia, że Druga Strona czuje się dostrzeżona, zrozumiana i kochana. W finansach wystrzegaj się uciekania w pracę i staraj się zdobywać nowe umiejętności, zamiast tylko szlifować stare.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Byka

Karta 4 Denarów

W relacjach prywatnych możesz odkryć coś ważnego, otrzymać dostęp do jakiegoś sekretu. Czy jednak warto rozgłaszać go szerzej? Pewne sprawy nie dojrzały jeszcze do głębokiego omawiania. Rany są zbyt świeże, emocje - nadmiernie rozedrgane. Zamiast szarpać nerwy sobie oraz komuś, poczekaj na rozwój wypadków. W finansach pewien projekt zostanie odłożony.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Bliźniąt

Karta Król Denarów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą pewną siebie, przyzwyczajoną do wygody i luksusu. Człowiek ten potrafi być aktywny, podejmować szybkie decyzje, ale musi mieć do tego dobry powód. Być może właśnie ty ruszysz z posad jego zmurszałą, złotą klatkę? W finansach pamiętaj, że rzeczy są dla ciebie, a nie ty dla nich. Nie przywiązuj się do przedmiotów.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Raka

Karta Król Kielichów

W relacjach prywatnych możesz napotkać człowieka, który ma dobry kontakt z Absolutem. Ten ktoś patrzy na rzeczywistość z szerokiej perspektywy i do niczego się nigdy nie spieszy. Pozwól uczuciom rozwijać się powoli i nie pytaj, dokąd was one zaprowadzą. Unikniesz frustracji. W finansach możesz otrzymać dar w postaci dobrego słowa, poręczenia, cennej wskazówki.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Lwa

Karta 10 Mieczy

W relacjach prywatnych możesz trafić na bardzo nieżyczliwe grono. Lepiej zejdź mu natychmiast z drogi. Nie zawsze da się wygrać, a niekiedy nie opłaca się mieć ostatniego zdania. Pozwól komuś popełnić błędy i ponieść ich konsekwencje. Nauczy go to więcej niż twoje dobre rady. W finansach nie idź na układ, w którym stale panuje kryzys i szukanie winnych.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Panny

Karta Księżyc

W relacjach prywatnych ktoś wyjdzie z cienia lub jakiś problem wypłynie na powierzchnię. Nie ma co udawać, że temat nie istnieje. Im więcej domysłów i niedomówień, tym gorsza atmosfera i samopoczucie. Stań w prawdzie, skonfrontuj się z własnymi oraz cudzymi lękami i uprzedzeniami. W finansach możesz zarabiać, zmagając się z dezinformacją, sprawdzając wiadomości.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wagi

Karta 9 Kielichów

W relacjach prywatnych możliwe będzie spełnienie, doprowadzenie spraw do upragnionego końca, "przyklepanie" umowy i potwierdzenie uczuć. To nie czas, by szukać alternatywy. Skup się na tym, co masz, doprowadź to doskonałości. Każdy sukces należycie uczcij. W finansach warto pochwalić czyjeś starania, umiejętnie połechtać próżność i zachęcić do wysiłku.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Skorpiona

Karta 10 Kielichów.W relacjach prywatnych potrzebne będzie teraz wspólne działanie, zaangażowanie większej liczby osób. Twój problem musi stać się sprawą ogółu, a jeśli ktoś w pobliżu potrzebuje wsparcia, okaż solidarność. Zadbaj szczególnie o stosunki sąsiedzkie, odpowiednie kontakty z krewnymi. W finansach możesz ucieszyć się z sukcesu bliskich, pomóc im finansowo.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Strzelca

Karta Rycerz Mieczy

W relacjach prywatnych wskazana będzie odwaga i determinacja. Nie czas na ustępstwa. Jeśli na czymś ci zależy, walcz o to, nie daj się zakrzyczeć. Być może Druga Strona potrzebuje zobaczyć, że traktujesz wasze kontakty poważnie. Nie zostawiaj niczego przypadkowi. W finansach nie będzie wiele czasu do namysłu. Możesz również otrzymać bezinteresowną pomoc.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Koziorożca

Karta Mag

W kontaktach osobistych trzeba będzie wyłuskać sensowny przekaz z morza przypadkowych informacji. Łatwo przegapić sprawdzoną wiadomość, a fakt pomylić z opinią. Nie pozwól, by czyjeś odczucia zaciemniły tobie obraz rzeczywistości. Kieruj się własnymi obserwacjami, nie dawaj pierwszeństwa pośrednikom. W finansach możesz mieć istotne spotkanie "jeden na jeden".

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wodnika

Karta 7 Buław

W twoim życiu prywatnym może dojść do polaryzacji stanowisk. Część ludzi stanie po twojej stronie, inni się sprzeciwią. Przemyśl, czy warto stawiać sprawy na ostrzu noża. Oczywiście są kwestie, których nie możesz odpuścić, ale nie ma też sensu szarpać się o drobiazgi, robić sobie wrogów. W finansach konieczna może okazać się konfrontacja, przedstawienie śmiałego planu.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Ryb

Karta Kapłan

W relacjach prywatnych trzeba będzie trzymać się schematu i przestrzegać reguł. Słowa mają wielką moc, więc używaj ich z rozwagą. Nie pozwól, by czyjeś myśli zeszły na manowce. Kontroluj sytuację, udając, że wcale tego nie robisz. Partnerstwo jest dobre, ale niektórzy oczekują siły autorytetu. W finansach możesz otrzymać ciche przyzwolenie na działanie.

