Córka Heidi Klum idzie w ślady mamy

Legendarna topmodelka ujawniła, że jej szesnastoletnia córka marzy o obraniu podobnej ścieżki zawodowej. Leni chętnie odwiedza plan niemieckiego programu "Top Model", którego gospodynią jest jej mama, by poznawać tajniki pracy modelki. Wielce prawdopodobnym jest zatem, że najstarsza latorośl Klum niedługo pójdzie w jej ślady i rozpocznie karierę w świecie mody.

Zdjęcie Heidi Klum uważa, że jej córka, Leni, szykuje się do debiutu na wybiegu /NBC / Contributor /Getty Images

Heidi Klum należy do grona najsłynniejszych i najbardziej wpływowych modelek w historii. Niemiecka gwiazda wybiegów przez lata współpracowała z największymi projektantami, a jej twarz wielokrotnie zdobiła okładki prestiżowych magazynów o modzie.



Reklama

Okazuje się, że niedaleko pada jabłko od jabłoni - najstarsza córka Klum, która w maju skończyła 16 lat, jest żywo zainteresowana modelingiem. Leni często odwiedza sławną mamę na planie niemieckiej edycji show "Top Model", którego Klum jest gospodynią.



"Przychodzi i obserwuje, jak pracuje cały zespół. Widzę, że jest tym mocno zafascynowana. Kiedy jesteś w tym wieku, zaczynasz zastanawiać się, co chcesz robić w życiu. Sądzę, że Leni chce robić to, co ja" - zdradziła modelka w rozmowie z "People".

Najdrożej ubezpieczone części ciała gwiazd 1 / 17 Heidi Klum wie, że idealne nogi to klucz do sukcesu w zawodzie modelki. Nic więc dziwnego, że postanowiła je ubezpieczyć. W tym celu udała się do specjalistycznej kliniki w Londynie, gdzie eksperci poddali jej nogi wnikliwej analizie. Prawą nogę wyceniono na milion dolarów, a lewą „zaledwie” na 800 tys. dolarów. Powód? Lewa noga okazała się mniej wartościowa ze względu na bliznę, która jest pozostałością po upadku i przecięciu szkłem. Źródło: Reporter udostępnij

Heidi Klum wyznała też, że zawsze starała się chronić prywatność swoich dzieci, dlatego do tej pory odrzucała wszelkie propozycje od firm, które chciały zaangażować Leni do swoich komercyjnych projektów. Ale do czasu.



"Wychodzę z założenia, że należy trzymać dzieci z dala od zainteresowania mediów i opinii publicznej. Ale Leni jest już w odpowiednim wieku, by mogła zacząć karierę. Skoro może jeździć samochodem, może też zostać modelką, jeśli zechce" - stwierdziła.

I zaznaczyła, że choć w pełni popiera pasje i zainteresowania córki, nie chce wywierać na niej żadnej presji.



"Ta branża jest wspaniała, kocham ją i sama pracuję w niej od 20 lat. Ale to praca wymagająca, trzeba być odpornym psychicznie, zwłaszcza jako kobieta. Dlatego Leni musi sama podjąć decyzję. Chcę, żeby była szczęśliwa i robiła to, co sprawia jej radość" - dodała Klum.

Instagram Post

Zobacz również: