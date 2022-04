Córka Mai Hirsch i Jacka Braciaka też zostanie aktorką? „Oglądała mnie i zazdrościła”

Maja Hirsch, aktorka znana z serialu "BrzydUla" wychowuje 19-letnią córkę ze związku z Jackiem Braciakiem. Gdy dziewczynka miała kilka lat, z zaciekawieniem oglądała rodziców na ekranie.

Była zapatrzona w swoją mamę, chcąc w przyszłości stać się taką samą, jak ona. "Oglądała mnie i zazdrościła, ale bardziej tego, że się tak ładnie ubieram. To było śmieszne, bo nie patrzyła, jak gram, tylko jak jestem ubrana" - wspomina po latach Maja Hirsch w programie "Plejada Live".

Córka Mai Hirsch i Jacka Braciaka też zostanie aktorką?

Aktorka przyznała jednak, że jej córka nie chce obrać tej samej ścieżki. "Zupełnie nie chciałaby spróbować, ale jak była troszkę młodsza, to miała takie inklinacje. (...) Teraz, jak jest już 19-letnią kobietą, wie, z czym to się je, ten nasz zawód. On bywa i piękny, i okrutny. Powiedziała, że chyba podziękuje. Co będzie? Nie wiem, bo to się zmienia" - wyznaje gwiazda.

Maja Hirsch wyznała dodatkowo, że nie narzuca córce wyborów, pozwalając jej samodzielnie podejmować decyzje. "Czekam na jej wybory i wspieram ją w jej wyborach. Wydaje mi się, że to jest fajne rodzicielstwo. Pewne rzeczy mogę sugerować, mogę po prostu z nią rozmawiać" - powiedziała.

"Marysia chce wyjechać z Polski"

Aktorka zdradziła również plany swojej córki na przyszłość. Marysia chce wyjechać z Polski. "Ja jestem bardzo liberalna, bardzo otwarta. Jeśli mogę powiedzieć, mam nadzieję, że się nie obrazi, Marysia chce wyjechać z Polski.

Na razie ma taki pomysł i myślę, że to jest okay. Niech sobie tam hula po świecie, sprawdza, czy jej dobrze. Może wróci, może nie, zobaczymy" - wyznała.

