Polska na rowerze. Trasy, którymi możemy się pochwalić

Bez względu na to, czy chcesz wybrać się na spokojną wycieczkę rowerową czy pojechać gdzieś, gdzie będziesz mógł wyładować energię na rowerze górskim, w Polsce ścieżek dedykowanych jednym i drugim nie brakuje. Dzięki rozwojowi wschodniego szlaku rowerowego Green Velo, który powstaje już od 2014 roku i ciągle się rozwija, opcji mamy naprawdę bardzo dużo. Dość wspomnieć o wielu idealnie dostosowanych do podróży szlakach, które znajdują się w województwach świętokrzyskim, małopolskim, podkarpackim, lubelskim, podlaskim - a także na Warmii i Mazurach oraz Pomorzu. Na które z nich szczególnie warto się wybrać? Przedstawiamy kilka najbardziej malowniczych tras rowerowych w Polsce.

Małopolska

Velo Dunajec

Mimo iż prace nad rozbudową Velo Dunajec ciągle trwają, już teraz można powiedzieć, że jest to jedna z najpiękniejszych tras rowerowych w Polsce. Rozpoczyna się pod Tatrami w Zakopanem, a kończy nad Wisłą w okolicach Tarnowa. Biegnie przez Nowy Targ i Gorce, brzegami Jeziora Czorsztyńskiego, skąd podziwiać można Pieniński Przełom Dunajca. Rowerowe ścieżki, ciągnące się przez malownicze tereny wzdłuż Dunajca i Popradu, odizolowane są od ruchu samochodowego. Prace nad szlakiem Velo Dunajec nadal trwają, a gdy zostaną ukończone, z pewnością będzie to jedna z najbardziej atrakcyjnych tras w całej Europie. Obecnie ścieżką można dojechać do Nowego Sącza, a na trasę prowadzącą do Tarnowa trzeba jeszcze chwilę poczekać.

Velo Czorsztyn

Velo Czorsztyn to mierząca około 30-kilometrów trasa rowerowa wokół Jeziora Czorsztyńskiego. Pełną pętlę wzdłuż jeziora pokonać można korzystając z połączenia promowego pomiędzy Czorsztynem a Niedzicą lub wydłużyć ją o nieco bardziej wymagający odcinek trasy w Pieninach. Trasa nie jest długa, jednak można z niej podziwiać naprawdę spektakularne widoki - na Pieniny, Gorce oraz Tatry, a także zamki w Czorsztynie i Niedzicy. Velo Czorsztyn jest także popularna wśród rodzin.

Trasa dookoła Jeziora Czorsztyńskiego mierzy około 30 kilometrów i w większości biegnie blisko brzegu ANDRZEJ ZBRANIECKI East News

Ścieżka rowerowa wokół Tatr

Biegnący wokół Tatr szlak mierzy łącznie ponad 250 km tras po polskiej i słowackiej stronie gór. Na trasie, poza cudowną przyrodą, podziwiać można także ciekawe obiekty historyczne i kulturowe. Szlak prowadzi przez Podhale, Orawę, Liptów i Spisz. Mimo że jazda na rowerze w Tatrach kojarzy się wielu jako nie lada wyzwanie, o dziwo odcinek szlaku "Trasa Główna" jest naprawdę płaski - biegnie bowiem przez dawny nasyp linii kolejowej. Ma swój początek w Nowym Targu, a kończy się w Suchej Górze. Zapierające dech w piersiach widoki gwarantowane.

Podkarpacie

Green Velo na Roztoczu

Szlak Green Velo na Roztoczu biegnie w dwóch kierunkach - północno-południowym i wschodnio- zachodnim, łączącym główną cześć trasy z odcinkiem prowadzącym w Góry Świętokrzyskie. Trasa przebiega przez najbardziej rozpoznawalne w tym regionie atrakcje turystyczne: Szczebrzeszyn, Zwierzyniec, Górecko, Józefów, Susiec, Narol, uzdrowiskowy Horyniec-Zdrój. Następnie odnoga prowadzi na zachód do wielokulturowego Biłgoraja. W tym regionie Green Velo przecina na swej drodze malownicze doliny rzek - m.in. dolinę Wisły, Buga, Sanu i Popradu. Podróżujący tym szlakiem rowerzyści podziwiać mogą dziewiczo czyste rzeki - Tanew z rezerwatem Szumy w okolicy Suśca, Sopot z rezerwatem Czartowe Pole, rzekę Szum, by dotrzeć w końcu w okolice rzeki Wieprz, przepływającej przez Krasnobród i Zwierzyniec.

Szlaków rowerowych na Roztoczu nie brakuje. Turyści uwielbiają je za możliwość przejażdżki blisko dzikiej natury Marek Lasyk/REPORTER Marek Lasyk/REPORTER

Różnorodność krajobrazowa oraz bogactwo przyrodnicze na tym odcinku są wręcz bajkowe. Zachwycające wydmy, jeziora, lasy oraz rozległe łąki i pastwiska to tylko namiastka tego, co oferuje trasa. Niektóre fragmenty są pofałdowane, momentami droga się wypłaszcza, jednak nie brakuje tu podjazdów, na których trzeba mocniej nacisnąć na pedały. Green Velo po Roztoczu będzie idealna dla osób rządnych przyjemnego zmęczenia, a także bliskiego spotkania z dziką naturą.

Dolny Śląsk

Szlak Doliny Baryczy

Jeśli chodzi o Dolny Śląsk, na największa uwagę zasługuje trasa rowerowa na Szlaku Doliny Baryczy. Ma ona swój początek w Odolanowie niedaleko Milicza, a kończy się w Wyszanowie koło Głogowa, nieopodal wsi położonej przy ujściu Baryczy do Odry. W sumie ciągnie się przez 140 kilometrów pedałowania przez Dolnośląską Krainę Rowerową z głównymi przystankami w Miliczu i Żmigrodzie. Na szlaku można zaobserwować pomarańczowe oznaczenia. Przejechanie jej nie powinno nikomu sprawić trudności - prowadzi mało uczęszczanymi drogami publicznymi, niezłej jakości drogami leśnymi i polnymi.

Rezerwat Przyrody Dolina Baryczy jest zaliczany do najcenniejszych ekosystemów na świecie Albin Marciniak East News

Ścieżka biegnie równolegle do Baryczy, na wielu etapach podróży przecinając rzekę. Po drodze podziwiać można cztery kompleksy Stawów Milickich, będące pod ochroną rezerwatową. Następnie za Odolanowem szlak mija Kompleks Potasznia, a po kilkunastu kilometrach dociera do Grabownicy i Kompleksu Stawno, następnie dotrzeć można do Kompleksu Ruda Sułowska.

Województwo kujawsko-pomorskie i Pomorze

Kaszubska Marszruta - Bory Tucholskie

Kaszubska Marszruta powstawała w latach 2007-2013 w ramach projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego. Mimo upływu lat wciąż zachwyca i przyciąga rowerzystów z całej Polski. W skład projektu wchodzą cztery szlaki rowerowe, prowadzące przez imponujące tereny Kaszub - Zaborski Park Krajobrazowy, a także otulinę Parku Narodowego Bory Tucholskie.

W Borach Tucholskich na szlakach rowerowych podziwiać można nie tylko lasy, malownicze jeziora i rzeki, a również świadectwa kaszubskiego folkloru ADAM LAWNIK East News

Na trasie podziwiać można sosnowe lasy, malownicze jeziora i rzeki, ale również jedyny w swoim rodzaju kaszubski folklor. Ścieżka dzieli się na cztery szlaki: czerwony (59 km), żółty (66 km), zielony (42 km) i czarny (33 km). W większości nawierzchnia jest płaska, a stopień trudności przejazdu oceniany jako łatwy lub średniozaawansowany.

Velo Baltica / EuroVelo 10 - Pomorze Zachodnie

Dla tych, którzy kochają morze tak samo jak rower, w Polsce możliwości również nie brakuje. Jedną z nich jest szlak EuroVelo 10 biegnący przez Pomorze Zachodnie ze Świnoujścia do Ustki. Trasa liczy około 240 kilometrów, a do przejechania całości potrzeba od 3 do 4 dni. Może być więc doskonałym pomysłem na aktywne spędzenie długiego weekend wiosną, latem lub jesienią.

Tras rowerowych na Pomorzu jest cała masa. Rowerzyści kochający morski klimat będą zachwyceni ANDRZEJ ZBRANIECKI East News

Zdaniem wielu, najbardziej atrakcyjny odcinek szlaku Velo Baltica znajduje się za Kołobrzegiem - prowadzi on po drewnianym pomoście między Morzem Bałtyckim a Solnym Bagnem. Zachwycające widoki można również podziwiać jadąc po kilkukilometrowej długości mierzei między jeziorem Kopań a Bałtykiem. Niemałe wrażenie robi także mierząca kilkaset metrów drewniana kładka przy Dźwirzyńskiej Patelni.

Trasa wokół zalewu Szczecińskiego - Pomorze Zachodnie

W północno-zachodniej części Polski można natomiast przejechać pętlę dookoła Zalewu Szczecińskiego i jeziora Dąbie - trasa liczy 296 kilometrów. Składa się z dwóch części - 200 kilometrowej trasy będącej efektem pracy Pomorza Zachodniego, a także prawie 100 kilometrowej biegnącej po niemieckiej stronie. Razem tworzą genialną propozycję spędzenia kilku aktywnych dni na rowerze. Przejechanie całych 300 kilometrów dookoła Zalewu Szczecińskiego i jeziora Dąbie zajmie od 4 do 5 dni, w zależności od tego, czy korzystać będziemy po drodze z aktywności krajoznawczych.

