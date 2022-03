Courteney Cox przeżyła horror. Opowiedziała o tym podczas wywiadu

Courteney Cox, to aktorka niezwykle lubiana na całym świecie za sprawą roli Monicy Geller w hitowym serialu "Przyjaciele". Aktorka jednak nie poprzestała na pracy na planie tej produkcji i ostatnio podczas wizyty w programie Jimmy’ego Kimmela, opowiedziała historię związaną z grą w nowym serialu.

​"Przyjaciele" wracają! Nakręcono zdjęcia do specjalnego odcinka Została zapytana przez prowadzącego, czy wierzy w duchy i czy miała kiedyś styczność z takimi istotami. Odpowiedź Cox zaskoczyła chyba wszystkich. Gwiazda odparła, że przez długi czas nie wierzyła w duchy.

Aż wprowadziła się do pewnego domu w Los Angeles, w którym wcześniej mieszkała kompozytorka i piosenkarka Carole King, a jeszcze wcześniej aktorka burleskowa Gypsy Rose Lee.

"Carole King odwiedziła mnie w tym domu i powiedziała, że doszło w nim kiedyś do bardzo brzydkiego rozwodu i że był w nim duch, na co wzruszyłam ramionami. Później gościli u mnie znajomi, którzy twierdzili, że widzieli tajemniczą kobietę, która siedziała na krawędzi łóżka, ale to też zlekceważyłam" - wspominała Courteney Cox.

To wydarzenie zmroziło Courteney Cox. Słowa przerażają

Dopiero kolejne zdarzenie sprawiło, że zaczęła się bać. Pewnego razu odwiedził ją kurier. Jak relacjonowała:

"Otworzyłam drzwi, a on powiedział: 'Czy wiesz, że ten dom jest nawiedzony?'. 'A dlaczego miałby być nawiedzony?' - odpowiedziałam. 'Bo ktoś stoi za tobą'".

Wtedy przeszedł ją dreszcz grozy i poczuła, że musi jak najszybciej sprzedać ten dom. Od tamtej pory nie była w stanie spać w nim sama, bo tak bardzo ją to miejsce przerażało.

Serial "Shining Vale", w którym obecnie gra Courteney Cox, opowiada historię rodziny, która wyjeżdża z dużego miasta i wprowadza się do nowego domu w o wiele mniejszej miejscowości. W przeszłości wydarzyło się tu coś przerażającego i tylko Pat, która jest pisarką, w rolę której wciela się właśnie aktorka, dostrzega, że dom jest miejscem, w którym straszy.

