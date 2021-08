Najważniejsi mężczyźni Jennifer Aniston

Jak donosi amerykańska prasa, Jennifer Aniston i David Schwimmer byli kilkukrotnie widziani razem w Santa Barbara, gdzie spędzali miło czas w winnicach aktorki. Znajomy aktorskiej pary przyznał, że ich uczucie rozkwitło na planie specjalnego odcinka "Przyjaciół", w którym przyznali oni zresztą, że chemia między Rossem i Rachel nie była udawana. David zdradził, że wiele lat temu "był zakochany w Jen", ale u jej boku zawsze kręcił się jakiś mężczyzna, a ona dodała, że to uczucie było z jej strony odwzajemnione. Fani "Przyjaciół" momentalnie zaczęli swatać aktorów w sieci, tym bardziej, że zarówno Jennifer jak i David są dziś singlami. Czyżby naprawdę postanowili dać sobie drugą szansę?



Czekając na kolejne rewelacje z obozu Rossa i Rachel przypominamy najważniejszych mężczyzn Jennifer Aniston. Kilku z nich poznała na planie "Przyjaciół"!

Reklama

Pierwszą poważną miłością Jennifer Aniston był aktor musicalowy, Daniel McDonald. Para spotykała się przez cztery lata - od roku 1990 do 1994. Gdy w 1994 roku Aniston przyjęła rolę Rachel w serialu "Przyjaciele" i przeprowadziła się do Los Angeles, z tego związku nie było już czego zbierać. Jennifer przyznała kiedyś, że to właśnie Daniel McDonald mógł być tym jedynym, ale "była młoda i głupia" i nie doceniła tej relacji. Aktor zmarł w 2007 roku na guza mózgu, zostawiając pogrążoną w żalu żonę i dwójkę dzieci. Jego żona zdradziła, że przez całe życie kibicował Jennifer i do końca miała ona wyjątkowe miejsce w jego sercu.

Instagram Post

W 1995 roku Jennifer zaczęła spotykać się z frontmanem Counting Crows, Adamem Duritzem. Ostatecznie jednak skończyło się na kilku randkach, a Duritz zaczął randkować z najlepszą przyjaciółką aktorki, inną gwiazdą "Przyjaciół", Courteney Cox.

Zdjęcie Jennifer Aniston z Adamem Duritzem / Ron Davis / Getty Images

W 1995 roku serialowa Rachel zaczęła spotykać się z aktorem z planu "Przyjaciół", Tatem Donovanem. Tate wcielał się w rolę chłopaka Rachel i para szybko przeniosła tę relację na życie prywatne. Niestety nie przetrwała ona próby czasu, mimo, że aktorzy zdecydowali się nawet na zaręczyny!





Zdjęcie W 1995 roku serialowa Rachel zaczęła spotykać się z aktorem z planu "Przyjaciół", Tatem Donovanem / Kevin Mazur / Getty Images

W 1998 roku Jennifer spotkała się na planie filmu "Moja miłość" z innym aktorem, znanym z serialu "Przyjaciele", Paulem Ruddem. Paul wcielił się w rolę męża zabawnej Phoebe i z miejsca zdobył serca fanów serialu. Zdobył również serce Jennifer, ale para randkowała zaledwie przez kilka miesięcy.

Zdjęcie Aktorka spotykała się również ze znanym z serialu "Przyjaciele", Paulem Ruddem / Kevin Winter / Getty Images

W 1999 roku Jennifer zaczęła pojawiać się publicznie u boku gwiazdora, Brada Pitta, rok później para wzięła ślub. Przez kilka kolejnych lat, ich małżeństwo uchodziło za idealne, więc kiedy w roku 2005 ogłosili rozstanie, fani osłupieli. Na jaw wyszedł romans Pitta z aktorką Angeliną Jolie, a zdruzgotana Aniston usunęła się w cień.

Zdjęcie W 2001 roku aktorka wyszła za mąż za Brada Pitta / Stewart Cook / East News

W 2006 roku aktorka spotykała się z aktorem Vincem Vaughnem, a dwa lata później z muzykiem Johnem Mayerem. Ustatkowała się jednak dopiero u boku Justina Therouxa, którego poznała przez wspólnego przyjaciela, aktora Bena Stillera w 2007 roku. Para zaręczyła się w 2012 roku i pobrała trzy lata później. Niestety już w 2018 roku para ogłosiła swój rozwód i wydała oświadczenie:

- Zdecydowaliśmy się ogłosić koniec naszego małżeństwa. To decyzja obopólna, podjęta z miłością. Jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi, którzy postanowili rozstać się jako para, ale czekamy na kontynuację naszej przyjaźni - ogłosili.





Zdjęcie Jennifer z byłym mężem, Justinem / AxelleBauer-Griffin / East News

Gdy Jennifer ogłosiła koniec swojego małżeństwa, do boju ruszyli fani Brada Pitta publikując w sieci coraz to nowsze dowody na to, że rozwiedziony Pitt coraz cieplej patrzy w kierunku swojej byłej żony, a i ona nie pozostaje obojętna na jego zaloty. Jak się jednak okazało wygrał sentyment do innej miłości sprzed lat. Trzymacie kciuki za "Rachel i Rossa"?



Instagram Post

Wideo "ZOŁZA" - To ona trzęsie show-biznesem. Małgorzata Kożuchowska w najnowszym filmie Ilony Łepkowskiej

***

Zobacz również:



Te gwiazdy zeszły się po rozstaniu i stanęły na ślubnym kobiercu!