Spis treści: 01 Małgorzata Rozenek zamknie biznes?

02 Rozenek: "Nie idzie to w dobrą stronę"

Inflacja daje się Małgorzacie Rozenek we znaki. Prezenterka TVN nie szczędzi gorzkich słów na temat obecnej sytuacji w Polsce. W rozmowie z reporterką Jastrząb Post wyznała, że przez rosnące ceny musi mierzyć się z poważnymi problemami w swojej firmie. Gwiazda przyznała, że wzrost cen jest szokujący, a do tego dochodzą również wyższe niż do tej pory rachunki za media. Gwiazda zwraca uwagę, że różnice są zauważalne dla każdego - w tym i dla osób prowadzących własny biznes.

Zobacz również: Sklepy nie chcą, żebyś wiedział o tych trikach na oszczędzanie

Reklama

Małgorzata Rozenek zamknie biznes?

Małgorzata Rozenek jest właścicielką marki odzieżowej Mrs. Drama, której stacjonarny butik mieści się w prestiżowym miejscu Warszawy - przy ul. Mokotowskiej. Rozenek ze względu na inflację podniosła wynagrodzenia osobom pracującym w jej firmie.

- Odczuwamy inflację, dlatego, że odczuwamy wzrost kosztów uzyskania produktów. Też jak każdy przedsiębiorca w Polsce myślimy o tym, co zrobić. Absolutnie nie można oszukać kosztów osobowych, nie można ich tam obcinać. Każdy potrzebuje podwyżek, bo wzrosły ceny, więc musisz dawać podwyżki ludziom w firmie i szukać cięcia kosztów - powiedziała Małgorzata Rozenek w rozmowie z Jastrząb Post.

Zobacz również: Katarzyna Bosacka o cenach żywności: "Włosy się jeżą na głowie"

Rozenek: "Nie idzie to w dobrą stronę"

Rozenek podzieliła się również informacją, jak z rosnącymi kosztami radzą sobie jej znajomi, którzy prowadzą własne biznesy. Gwiazda przyznała, że zna sporo firm, które starają się przygotować na "nadchodzącą recesję".

- Czy zamykając miejsca pracy, czy wysyłając ludzi na zdalne, czy odcinając jakkolwiek koszty, bo koszty urosły w ostatnich miesiącach dramatycznie, naprawdę. Nie idzie to w dobrą stronę - oceniła Małgorzata Rozenek w rozmowie z reporterką Jastrząb Post.

***

Zobacz również:

Polskie miasta gaszą światła. W ten sposób walczą z kryzysem