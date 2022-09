Eksperci biją na alarm. Ten błąd z mięsem popełniają nawet wybitni kucharze

Kiedyś to był prawdziwy lans. Samochodowe gadżety z lat 90.

Ksiądz ma żonę i dwójkę dzieci. Uważa, że celibat to błąd

Odstraszają pająki i przynoszą spokojny sen. Jak jeszcze działają kasztany? Katarzyna Bosacka od lat doradza Polakom, jak robić świadome zakupy, oszczędzać i wybierać produkty, które są najzdrowsze i bogate w składniki odżywcze. W ostatnich tygodniach dziennikarka i prezenterka skupia się jednak głównie na szalejącej w naszym kraju inflacji i drożyźnie, która może przerażać i wymusza na konsumentach zakupy z ołówkiem w ręku. Teraz podzieliła się z obserwatorami szokującym postem!

Zobacz również: Katarzyna Bosacka o cenach. Zdjęcia półek szokują!

Katarzyna Bosacka przerażona cenami w sklepach! "Włosy się jeżą"

Katarzyna Bosacka zamieściła właśnie na Facebooku taki wpis:

Po opublikowanym przeze mnie w tamtym tygodniu poście, dotyczącym szokująco wysokich cen niektórych produktów, otrzymałam od Was kolejne zdjęcia drożyzny... Aż włosy się jeżą na głowie... Zobaczcie tylko: Dwie duże rolki ręcznika papierowego za 27,39 zł 400 g kaszy gryczanej za 10,99 zł 1 kg kawy ziarnistej za 75,99 zł 1 l mleka bez laktozy za 6,29 zł 700 ml majonezu za 15,99 zł 500 g kawy mielonej za 62,99 zł! W obecnej sytuacji oszczędności trzeba szukać gdzie się da – mam wiele sposobów na to aby kupować taniej, chcecie abym się nimi z Wami podzieliła?

- napisała.

Obserwatorzy dziennikarki momentalnie zasypali ją komentarzami, przyznając, że również są przerażeni cenami żywności czy podstawowych produktów chemii gospodarczej i proszą ją o sposoby na zaoszczędzenie pieniędzy:

- "Jest bardzo drogo ale to chyba zależy gdzie się kupuję. Jak dla mnie te ceny są z kosmosu", "Poproszę o te sposoby", "Chcemy", "O co chodzi w tym kraju??? Teraz widzę plusy ze ja i moja, rodzina od 10 lat jesteśmy za, granicą i coraz bardziej się utwierdzam w przekonaniu że naprawdę tam nie ma już po woli do czego wracać... Wszędzie oczywiście jest drogo ale to co się dzieje w Polsce to już, przekracza wszelkie granice... Co będzie dalej? Wypłaty wogole nieadekwatne do wydatków.." - piszą, prosząc ją o pomoc.

Reklama

A jak wy radzicie sobie z drożyzną? Znacie jakieś sposoby na oszczędzanie?

Zobacz również:

GIS alarmuje o wycofanych produktach. Chodzi o ser pleśniowy