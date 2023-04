Spis treści: 01 Kryminalna przeszłość Dagmary Kaźmierskiej

02 Dagmara Kaźmierska gwiazdą mediów społecznościowych

03 Dagmara Kaźmierska obchodzi kolejne urodziny. Ile lat ma królowa życia?

Kryminalna przeszłość Dagmary Kaźmierskiej

Dagmara Kaźmierska to gwiazda telewizyjna, która popularność i rozpoznawalność zdobyła za sprawą programu "Królowe życia". Kontrowersyjne show emitowane przez stację TTV widzowie mogli oglądać od 2016 do 2022 roku. Dagmara Kaźmierska była zdecydowanie jedną z najbardziej wyróżniających się postaci, którą widzowie najlepiej zapamiętali i najbardziej polubili - mimo tego, że ma za sobą kryminalną przeszłość. W 2009 r. została zatrzymana, a niedługo potem skazana prawomocnym wyrokiem za "działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, stręczycielstwo, sutenerstwo i zmuszanie młodych kobiet do prostytucji. Jak sama przyznała w jednym z wywiadów - gdyby nie więzienie, nie trafiłaby do telewizji.

Reklama

Czytaj również: Dagmara Kaźmierska odsłoniła ciało w skąpym bikini. W komentarzach zawrzało

Instagram Post Rozwiń

Dagmara Kaźmierska gwiazdą mediów społecznościowych

Tina Louise pręży się na kanapie w kusej koszulce

Jessica Goicoechea zachwyca w kusym bikini. Ale sylwetka

Co dzieje się z księżną Charlene? Jej nowe zdjęcia wywołują niepokój

Anastasia Karanikolaou wzbudziła falę krytyki. Poszło o zdjęcie w bikini Kaźmierska dziś już nie igra z prawem, a robi karierę jako celebrytka. Wszystka za sprawą show "Królowe życia". Mimo iż w 2022 roku wyemitowano ostatni sezon show, a póki co nie zapowiada się na kolejny, popularność Kaźmierskiej nie blednie. Celebrytka aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie pokazuje internautom swoją codzienność, relacjonuje podróże i chwali tym, co dają jej pieniądze. Na Instagramie Kaźmierską obserwuje obecnie już ponad milion followersów.

Instagram Post Rozwiń

Dagmara Kaźmierska obchodzi kolejne urodziny. Ile lat ma królowa życia?

Zdjęcie Dagmara Kaźmierska

Dagmara Kaźmierska urodziny obchodzi 12 kwietnia, a więc jest zodiakalnym Baranem. Zazwyczaj na Instagramie z okazji swoich urodzin zamieszcza sentymentalne treści i pokazuje jak świętuje w gronie najbliższych. O tym, co zaplanowała w tym roku dowiemy się z pewnością już niebawem. Jak sama twierdzi, regularne stosowanie zabiegów medycyny estetycznej oraz pieczołowite dbanie o skórę oraz wygląd zapewnia jej młody wygląd. Zdaniem wielu fanów, gwiazda nie wygląda na swój wiek. Kaźmierska w tym roku skończy 48 lat.

Instagram Rolka Rozwiń

Instagram Post Rozwiń

Zobacz też: Różowa lodówka i złota toaleta od Versace. Tak mieszka królowa życia! "Spełniłam swoje marzenie"