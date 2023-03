Spis treści: 01 Dagmara Kaźmierska: metamorfoza. "Królowa życia" zachwyca sylwetką

Dagmara Kaźmierska: metamorfoza. "Królowa życia" zachwyca sylwetką

Dagmara Kaźmierska jest bez wątpienia jedną z najpopularniejszych uczestniczek programu "Królowe życia". Gwiazda zyskała sporą sympatię widzów za sprawą ogromnego dystansu do siebie i poczucia humoru, a fani pokochali ją także za radość i energię, jaką wręcz zaraża innych.

Pochodząca z Kłodzka bizneswoman słynie z ciętego języka i nieprzeciętnego stylu. Nie stroni przy tym od zabiegów medycyny estetycznej. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy gwiazda przeszła jednak ogromną metamorfozę. "Królowa życia" mocno schudła, eliminując ze swojej diety słodkie przekąski i stawiając na dietę koktajlową.

"Nie mam ochoty na słodkie przekąski, a zamiast ciasteczka, wybieram shake. Uwaga! Zgubiłam troszkę brzuszka. Dodatkowo koktajle są wegańskie, bezglutenowe i w 100% pozbawione szkodliwych wzmacniaczy smaku, cukru rafinowanego i sztucznych słodzików!" - wyznała.

Zdecydowała się również na liposukcję. Dziś zachwyca wyglądem, czego dowodem są najnowsze zdjęcia, które opublikowała w sieci.

Dagmara Kaźmierska pozuje w bikini. Co za ciało!

Dagmara Kaźmierska podzieliła się ze swoimi obserwatorami zdjęciami wykonanymi na plaży nad Morzem Czarnym. Wyjawiła przy tym, że podjęła szaloną decyzję.

"Jeszcze mnie tam diabli nie widzieli. Przymiarki do kitesurfingu. Trochę się cykam, ale MUSZĘ - co by do kostuchy powiedzieć : ŻYCIE MIAŁAM PETARDĘ, MOŻESZ STARĄ ZABIERAĆ" - pochwaliła się internautom.

Przy okazji gwiazda opublikowała fotografię, na której pozuje w skąpym bikini, które ledwo zakrywa jej kobiece kształty.

Burza w komentarzach. "Jaka laska!"

Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać. Pod najnowszym zdjęciem gwiazdy w mig zaroiło się od komentarzy. Fani "królowej życia" są pod wrażeniem jej przemiany.

W komentarzach dali upust swoim emocjom, wysyłając w kierunku swojej ulubienicy szereg komplementów. "Ożesz w mordę, jaka laska", "Aleee figura", "Najlepsza" - piszą. Bez dwóch zdań, 47-latka wygląda fantastycznie!

