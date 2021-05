Daisy Lowe to brytyjska modelka i córka lidera zespołu Bush Gavina Rossdale'a oraz piosenkarki Pearl Lowe. Daisy mimo swojej nieoczywistej urody, znana jest z wielu sesji zdjęciowych dla najsłynniejszych domów mody. Tym razem również zaskoczyła swoich fanów zdjęciem.

Zdjęcie Daisy Lowe zaprzeczyła plotkom, iż miałaby spodziewać się dziecka / Karwai Tang / Getty Images

Daisy Lowe znana jest ze swojego odważnego podejścia do mody i zdjęć. Dzięki otwartości w tym temacie ma na swoim koncie chociażby współpracę z jedną z najsłynniejszych modowych marek - domem mody Chanel.

Gościła na wielu okładkach poczytnych magazynów i jej kariera wciąż się rozwija.



Na jej profilu pojawia się wiele zdjęć, gdzie choć Daisy niezbyt wiele zakrywa, kadry te są subtelne i kobiece, jak to ostatnie zdjęcie, na którym modelka pozuje z różami w łóżku.



To właśnie też pod tym zdjęciem rozgorzała w komentarzach dyskusja, czy przypadkiem modelka nie jest w ciąży.



"Nie, zdecydowanie nie jestem w ciąży" - odparła rozbawiona Daisy na pytanie o jej stan.



Pytanie, które zadał internauta zdecydowanie nie należało do najgrzeczniejszych. Jednak modelka postanowiła nawet potraktować te słowa jako żart i grzecznie podziękowała, za to pytanie.





