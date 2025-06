Klasyczna czerwień odchodzi do lamusa. Teraz czas na ognisty koral z nutą pikanterii

Lato 2025 w świecie manicure to nie czas na subtelne beże ani klasyczną czerwień. Teraz króluje "cajun shrimp" – odcień paznokci inspirowany pikantnymi krewetkami i kuchnią południa Stanów Zjednoczonych. To kolor, który łączy w sobie klasykę z energetycznym twistem. I choć nazwa może brzmieć kulinarnie, w świecie beauty to absolutny przebój!