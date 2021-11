Daphne Joy w kusym staniku zaliczyła wpadkę?

Daphne Joy to jedna z gorętszych celebrytek USA, która znana jest głównie ze swojej roli w filmie "Piraci z Karaibów". Długo było także głośno o jej związku z raperem, 50 Centem, a owocem ich miłości jest syn, Sire Jackson.

Chociaż Daphne nie jest już z muzykiem, to jej sława nie słabnie. W mediach społecznościowych obserwuje ją ponad milion osób, a ona doskonale radzi sobie na rynku modowym z własną firmą odzieżową.



Ostatnio rozgrzała atmosferę nowym zdjęciem, które opublikowała w swoich mediach społecznościowych. Gwiazda może pochwalić się niesamowitym ciałem, które jest wynikiem nie tylko pracy na siłowni i diety, ale także wizyt w gabinecie medycyny estetycznej.



Daphne bardzo dba o swój wygląd i nie wygląda na swój wiek - była ukochana 50 Centa 8 lutego skończyła 34 lata.



Joy pozuje do zdjęcia w skąpym bikini, które więcej odkrywa, niż zakrywa, ale fani byli tym zachwyceni! Nie szczędzili jej komplementów w komentarzach i z pewnością czekają na więcej takich fotografii!



Jednak niektórzy uważają, że gwiazda zaliczyła wpadkę, zakładając zbyt mały stanik, który nie jest dopasowany do rozmiarów jej biustu.



