Dawid Podsiadło planuje apostazję

O Dawidzie Podsiadło ostatnio jest bardzo głośno. Wszystko za sprawą jego najnowszej płyty zatytułowanej "Lata Dwudzieste". Artysta powrócił z nowymi utworami po czterech latach od poprzedniego albumu i obecnie promuje je na różnych płaszczyznach.

Wokalista udzielił również kilku wywiadów, w których opowiadał nie tylko o muzyce. Mówił m.in. o znaczeniu piosenek opowiadających o życiu w Polsce. W jednej z rozmów Podsiadło wyznał, że szykuje się do apostazji, gdyż ma dość hipokryzji Kościoła.

Ja jestem krok dalej, bo udało mi się zdobyć ten akt chrztu i teraz jak będę w rodzinnych stronach i wygospodaruję czas na to, to poprosiłbym o tę apostazję. Nie chcę zaburzać statystyk i korzystać z przywilejów organizacji, z którą niewiele mnie łączy mówił w podcaście Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego

Ksiądz o słowach Podsiadło

Słowa Podsiadło skomentował aktywny na Twitterze ksiądz Daniel Wachowiak z Achidiecezji Poznańskiej. Duchowny z jednej strony stwierdził, że sam również zauważa złe rzeczy, które dzieją się w Kościele, jednak skrytykował szum medialny wokół wypowiedzi artysty.

Reklama

Ksiądz odniósł się także do obecnej tendencji odchodzenia wiernych od Kościoła. Wachowiak stwierdził, że może być to sposobem na jego "oczyszczenie" i nie ma zamiaru nakłaniać ludzi do zmiany ich decyzji. Jego zdaniem instytucja może na tym zyskać.

Im mniej byle jakich katolików, tym lepiej. Skończą się I Komunie bez wiary w Chrystusa, śluby na pokaz i chrzty dla rodzinnej imprezy. Skończą się też fałszywe powołania kapłańskie. Za kilka dekad będziemy mieć znów Kościół, w którym są ludzie świadomi piękna swej wiary w Boga napisał na Twitterze

Zobacz również: Księżna Charlene pęka z dumy. Dodała nowe zdjęcie swoich dzieci