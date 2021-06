Demi Jones wygrała walkę z rakiem?

Demi Jones przeszła operacje tarczycy

Demi Jones znana jest ze swoich występów w telewizji, a także z kuszących zdjęć na Instagramie, gdzie obserwuje ją aż 1,2 miliona fanów. 22-latka jakiś czas temu poddała się operacji usunięcia dużego guza z karku.

W trakcie tego zabiegu wyszło na jaw, że również jej tarczyca została zaatakowana przez nowotwór. Dlatego też niedawno przeszła kolejny zabieg, tym razem usunięcia części tego ważnego gruczołu. Jej walka z rakiem jeszcze się jednak nie zakończyła.



Instagram Post

Odpowiadając na pytania swoich fanów w czasie relacji na żywo na Instagramie, Demi przyznała, że po operacji czeka ją jeszcze dalsze leczenie. Nie będzie jednak przechodzić chemioterapii, a lekarze zdecydowali się na zastosowanie terapii jodem.

Reklama

Terapia radioizotopem jodu-131 to często stosowany zabieg w przypadku nowotworów tarczycy i jego skuteczność jest bardzo wysoka.



Instagram Post

Mimo poważnych problemów ze zdrowiem Demi Jones jest bardzo dumna z tego, że jej otwartość w opowiadaniu o raku tarczycy zainspirowała wiele osób, by same udały się do lekarza na badanie.

"Dziękuję bardzo za życzliwość i wsparcie, jakie otrzymałam od was w ciągu kilku ostatnich dni. I za tysiące wiadomości od ludzi, których moja historia nakłoniła, by sami umówili się do lekarza i sprawdzili swoje guzki. Sprawdzajcie dalej!" - napisała przy filmie, który zamieściła, leżąc w szpitalnym łóżku.

Instagram Post

Instagram Post

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Edyta Herbuś: Praca ze starszymi osobami jest jak praca z dziećmi Newseria Lifestyle