Warzywa i owoce, czyli świetne źródło witamin i składników antyoksydacyjnych, opóźniających procesy starzenia. Zawierają witaminy C, E i beta-karoten, są cennym źródłem błonnika, który wspiera trawienie i pomaga obniżyć poziom "złego" cholesterolu i glukozy we krwi.

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej podaje, że warzywa i owoce powinny stanowić minimum pięć porcji dziennie w proporcji 3/4 warzyw i 1/4 owoców, ale nie mniej niż 0,5 kg łącznie wszystkich warzyw i owoców zjedzonych w ciągu dnia. Dobrze jest sięgać po różnokolorowe warzywa w postaci surowej tak często, jak tylko jest to możliwe. Można je też gotować w wodzie lub na parze, ewentualnie pić świeżo wyciskany sok warzywny.

Nie bez powodu mówi się, że swoje menu dobrze jest uzupełniać o produkty sezonowe. Dlaczego to tak ważne? Dojrzewające na bieżąco warzywa zawierają najwięcej substancji odpowiadających za smak i aromat. Co więcej, warzywa sezonowe zatrzymują swoje cenne właściwości odżywcze nawet po zamrożeniu. Ze względu na to, że warzywa dojrzewają w intensywniej świecącym słońcu, koncentrują w sobie o wiele większą dawkę witamin i minerałów.