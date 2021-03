​Demi Moore zachwyca się żoną swojego byłego męża

Niewiele osób może pochwalić się tak zażyłą relacją z obecnym partnerem byłego małżonka, jaką Demi Moore utrzymuje z Emmą Heming Willis. W długim instagramowym poście poświęconym "inspirującym kobietom" aktorka wyznała, że z ukochaną Bruce’a Willisa łączy ją wyjątkowo głęboka więź. "Jesteśmy siostrami związanymi ze sobą w tej szalonej przygodzie życia" - napisała Moore.

Zdjęcie Bruce Willis i Emma Heming powiedzieli sobie sakramentalne "tak" w 2009 roku /ANGELA WEISS/AFP/East News /East News

Demi Moore i Bruce Willis byli szczęśliwym małżeństwem przez 13 lat. Para poznała się w 1987 roku i zaledwie po kilku miesiącach znajomości wzięła ślub. Mimo że od ich rozwodu minęły już ponad dwie dekady, wciąż pozostają w przyjacielskich stosunkach. Dość wspomnieć, że czas spowodowanej pandemią izolacji byli małżonkowie spędzili mieszkając w jednym domu wraz z trzema dorosłymi córkami. Choć media spekulowały wówczas na temat możliwego kryzysu w związku Willisa i jego obecnej żony, modelki Emmy Heming Willis, wszystko wskazuje na to, że nie ma ona nic przeciwko zażyłości między jej ukochanym i jego eks. Jak wynika z opublikowanego przez Moore w mediach społecznościowych postu, panie są najlepszymi przyjaciółkami.

Zdjęcie Demi Moore i Bruce Willis byli szczęśliwym małżeństwem przez 13 lat / Associated Press / East News

Instagramowy wpis, który gwiazda "Uwierz w ducha" napisała "ku czci wszystkich inspirujących kobiet", w dużej części został poświęcony obecnej małżonce jej byłego męża. W pełnych zachwytu słowach aktorka opisała Heming jako wspaniałą matkę i życzliwą osobę, na której może polegać. "Postrzegam ją jako członka rodziny, którego mam szczęście nazywać przyjacielem. Nasze córki są siostrami, a jednak nie istnieje oficjalne określenie naszej relacji. Jesteśmy zjednoczonymi matkami i siostrami związanymi ze sobą w tej szalonej przygodzie życia. Emma jest cudowną matką w pełni oddaną swojej rodzinie, absolutnie zniewalającą kobietą, a od niedawna także odnoszącą sukcesy bizneswoman. Jej motywacja, determinacja i pasja podnoszą na duchu, a ona sama niesamowicie mnie inspiruje" - napisała nie kryjąc podziwu Moore.

Bruce Willis i Emma Heming powiedzieli sobie sakramentalne "tak" w 2009 roku. Dekadę później odnowili przysięgę małżeńską, a wśród gości zaproszonych na ceremonię znalazła się Demi Moore. O wspólnej izolacji z byłym mężem gwiazda wypowiada się w samych superlatywach. "To było prawdziwe błogosławieństwo" - zapewniła w rozmowie z Naomi Campbell. "Ostatnie wydarzenia pozwoliły nam przewartościować wiele rzeczy, zwrócić uwagę na to, co dotąd zaniedbywaliśmy. Nasza rodzina, niezależnie od tego, jak bardzo może wydawać się skomplikowana, jest szczęśliwa. Moją misją jest, byśmy wszyscy trzymali się razem" - dodała Moore.

