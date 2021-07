Demi Rose kocha prześwitujące stylizacje

Demi Rose w jednoczęściowym kostiumie

Demi Rose ma na swoim koncie kilka pikantnych fotek, czym rozpala swoich fanów do czerwoności.

Brytyjka o kolumbijskich korzeniach jest ulubienicą anglików, którzy chętnie śledzą jej karierę w mediach społecznościowych.



Gwiazda oczywiście znana jest z pozowania w bardzo skąpej odzieży i równie minimalistycznych dwuczęściowych strojach kąpielowych.



Tym razem jednak Demi Rose postanowiła pokazać się w jednoczęściowym kostiumie, ale nie było to zdecydowanie grzeczne zdjęcie!



Gwiazdka wybrała strój, który co prawda zakrywa wszystko, co powinien, ale... jest prześwitujący!



Dodatkowo z tyłu mocne wycięcie eksponowało wszystkie kształty Demi, a fani w komentarzach nie szczędzili jej komplementów!





