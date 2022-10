27-letnia Demi Rose to brytyjska modelka i celebrytka. Jest niezwykle popularna w mediach społecznościowych - jej poczynania na Instagramie śledzi już prawie 20 milionów osób.

Demi Rose, czyli "brytyjska Kim Kardashian"

Przez wielu internautów jest nazywana "brytyjską Kim Kardashian". Powodem są jej kształty, którymi regularnie chwali się na Instagramie. Wraz z kolejnymi zdjęciami przybywa komentarzy pełnych zachwytów fanów.

Demi Rose ma zaledwie 150 cm wzrostu. Od kilku lat jest jedną z najpopularniejszych fotomodelek. Pojawiła się na okładkach kilku magazynów, wystąpiła też w teledysku do piosenki DJ Khaleda "How Many Times". Ze względu na urodę i idealne proporcje ciała, Demi Rose jest przez niektórych uważana nawet za najpiękniejsza kobietę na świecie.

Jeszcze parę dni temu celebrytka relacjonowała na Instagramie swój pobyt na Santorini. Tradycyjnie nie zabrakło kadrów w śmiałych kostiumach kąpielowych, które zazwyczaj budzą ogromne zainteresowanie zwłaszcza wśród fanów płci męskiej.

Demi Rose wypoczywa na Ibizie

Tym razem Demi Rose pochwaliła się zdjęciem z Ibizy. Celebrytka pręży się na łodzi w obcisłej, błyszczącej sukience, która podkreśla jej idealną figurę. Tylko pozazdrościć figury i wakacji!

