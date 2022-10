(...) W moim przekonaniu to jest brak stylu, stawianie siebie przed frontem i zasłanianie tego, co powinno być treścią. Czynienie z siebie atrakcji programu w telewizji publicznej nie powinno mieć miejsca. Nie jest to najgorszy przykład upadku Telewizji Polskiej, bo są inne, bardziej dramatyczne - ale tak czy siak uważam, że to jest zwyczajnie nieeleganckie i nie powinno mieć miejsca

ocenia prof. Mrozowski w rozmowie z portalem Wirtualne Media.