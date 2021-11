Demi Rose kusi w USA! Dalej baluje

Demi Rose zadała szyku w restauracji

Demi Rose zachwyca swoich fanów z dnia na dzień coraz bardziej! Gwiazda urzeka swoją urodą, która w końcu została doceniona poza Wielką Brytanią, skąd pochodzi Demi.

Modelka przebywa od dłuższego czasu w USA i najwidoczniej rozgościła się tam na dobre! Gwiazda nie zdradza dokładnie czym zajmuje się w swoim zawodowym życiu, ale chętnie pokazuje zdjęcia z wyjść na plażę, albo kiedy leży nad basenem, czy gdy wychodzi do restauracji.



Tym razem gwiazda udała się do restauracji i zachwyciła fanów stylizacjami.



Na jednym zdjęciu modelka pozuje w białej, kusej koszuli, która podkreśla jej atuty. Innym razem wybrała się na kawę i na tę okoliczność wybrała prosty, biały T-shirt, który więcej odsłaniał, niż zasłaniał.



Jak widać, Demi nie musi zakładać skąpego stroju kąpielowego, by zachwycić swoich fanów, oni i w tym przypadku nie szczędzili jej komplementów w komentarzach.





Reklama

Instagram Post

Instagram Post

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Love Island #NEWS", odc. 7 POLSAT GO

***

Zobacz również:



Dorota Gardias odebrała wyniki badań. Gwiazda TVN ujawniła, co z jej zdrowiem!





Dominika Figurska i Michał Chorosiński na premierze filmu "Nędzarz i Madame". Kompletnie odmienieni!

***

Więcej inspirujących materiałów o gwiazdach, modzie i stylu życia znajdziesz na naszym Instagramie!