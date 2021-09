Demi Rose przesadziła?! Zdjęcia mówią same za siebie!

Demi Rose pokazała odważne zdjęcie

Demi Rose ma na swoim koncie ponad 17 milionów fanów w mediach społecznościowych, którzy kochają oglądać jej zdjęcia.

Nic w tym dziwnego, bo modelka, która zyskała popularność dzięki mediom społecznościowym, ma ciało bogini.



To właśnie ono jest głównym narzędziem jej pracy i gwiazda zarabia krocie na pozowaniu w bikini i bieliźnie.



Tym razem jednak zaskoczyła internautów, publikując zdjęcie, gdzie jest ubrana bardziej skąpo, niż normalnie.



Demi postanowiła opublikować zdjęcie z plaży, gdzie pozuje topless. O mało nie doszło do wpadki, gdyby biust gwiazdy wymknął się spod kontroli.



Chociaż większość fanów Rose jest zachwycona, to niektórzy uważają, że takie zdjęcia są już przesadą.

