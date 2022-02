Demi Rose rozgrzała fanów jednym zdjęciem! Pozuje w gorsecie!

Gwiazdy

Demi Rose doskonale wie, co zrobić, żeby podgrzać atmosferę! Tym razem zaskoczyła fanów zdjęciem w czerwonym gorsecie, a to wszystko z okazji Walentynek! Święto miłości to idealna okazja do takich sesji zdjęciowych!

Zdjęcie Demi Rose ciężko pracuje na swój sukces. Jej popularność wciąż rośnie! / KP PICS / BACKGRID / Agencja FORUM