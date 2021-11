Demi Rose kusi w łóżku! Co za kostium!

Demi Rose w kobiecej stylizacji

Demi Rose jest od dawna ulubienicą Brytyjczyków, a od jakiegoś czasu robi również karierę w Stanach Zjednoczonych.

Jej zdjęcia w strojach kąpielowych niezwykle podobają się fanom, ale ostatnio modelka pochwaliła się zdjęciem prosto z łóżka.



Gwiazda pozuje w pięknym wnętrzu, prezentując czarny, koronkowy komplet na swoim obłędnym ciele.



Na pozostałych zdjęciach również pozuje w ciekawych stylizacjach, które przez wielu mogą być odebrane jako odważne.



Nie ma co ukrywać, cokolwiek by nie założyła na siebie, Demi wygląda obłędnie. Fani za każdym razem to doceniają i prawią jej komplementy w komentarzach.

Reklama

Instagram Post

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Polacy za granicą": Fińska biblioteka, w której można wypożyczyć... narty Polsat Play

***

Zobacz również:



Barbara Kurdej-Szatan straci sporo pieniędzy przez skandal! Podano kwotę



Krzysztof Jackowski ujawnia, jakie będzie Boże Narodzenie! Wstrząsające słowa



***

Więcej inspirujących materiałów o gwiazdach, modzie i stylu życia znajdziesz na naszym Instagramie!