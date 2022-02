Demi Rose wróciła do mediów społecznościowych. Pokazała gorące zdjęcie!

Demi Rose bije rekordy popularności. W mediach społecznościowych ogląda ją już prawie 19 milionów fanów, co jest wyjątkowym wynikiem. Młoda gwiazdka zachwyca swoimi zdjęciami i pomysłami na nowe sesje zdjęciowe.

Demi Rose kusi w USA! Dalej baluje

Demi Rose zachwyciła kreacją na sylwestra!

Demi Rose w bajecznie drogim hotelu! Ale luksusy

Demi Rose kusi w łóżku! Co za kostium! Ostatnio wykonywała je w różnych miejscach na świecie i dopiero niedawno, przed nowym rokiem, wróciła na ukochaną Ibizę, gdzie bywa najczęściej.

Piękna 26-latka po powrocie z podróży nieco zwolniła z pracą i mniej było widać jej w przestrzeni medialnej. Teraz jednak nadrabia stracony czas i serwuje swoim fanom gorącą porcję świeżych zdjęć.



Tym razem zachwyciła fanów zdjęciem w skąpym stroju kąpielowym i widać, że gwiazda wciąż jest w doskonałej formie! Zdjęcie zrobiła przed wejściem do jacuzzi i widać, że odpoczywa po światowych wojażach.



Zobacz również: Demi Rose w samych paseczkach! Co za odważna kreacja!





Urodzinowe plany Demi Rose. Zapowiada się huczna impreza

Teraz gwiazdka przygotowuje się do 27. urodzin, które zbliżają się wielkimi krokami. Czy modelka planuje wielką, huczną imprezę?



Wiele na to wskazuje, gdyż Demi Rose kocha spędzać czas z licznym gronem przyjaciół i znajomych, a urodziny są do tego idealną okazją.



Poprzednie przyjęcia zapadły wielu osobom w pamięć, jak chociażby te, gdzie panował egipski motyw i sama Demi była przebrana za Kleopatrę. Jak będzie tym razem? Czas pokaże!



Zobacz również: Demi Rose kusi wdziękami w prześwitującej halce!





