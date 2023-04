Demi Rose szaleje na Festiwalu Coachella. Pokazała swoją kreację

Demi Rose uwielbia być uczestniczka różnych światowych koncertów i festiwali. Tym razem pojawiła się na Festiwalu Coachella, jednym z najpopularniejszych wśród gwiazd. To okazja do posłuchania muzyki i do... pokazania światu swoich wymyślnych kreacji. Demi Rose nie ma w tym sobie równych!

Zdjęcie Demi Rose zyskała tytuł "brytyjskiej Kim Kardashian" / KP PICTURES / BACKGRID / Agencja FORUM