Demi Rose w białej koszulce do spania robi furorę!

Demi Rose chwali się stylizacjami

Demi Rose ponownie podniosła temperaturę na swoim profilu w mediach społecznościowych! Jej ostatnie zdjęcia z Ibizy bardzo podobają się fanom, którzy tylko czekają na takie fotki.

26-latka z Brimingham ma wiele pomysłów na to, jakie stylizacje pokazać i zainspirować nimi swoich fanów.

Nie brakuje propozycji na wyjątkowy wieczór z ukochanym - tutaj gwiazda założyła skąpą koszulkę do spania, a także ukochanych strojów kąpielowych na dzień spędzony przy basenie.



Także, gdy Demi wychodzi na miasto, zachwyca ubiorem. Zdjęcie w skąpym topie i w dopasowanych spodniach bardzo spodobało się internautom. Wszystkie te stylizacje, na każdą okazję, są niezwykle kobiece i odsłaniają sporo ciała.



Modelka jest świadoma tego, jakie ciało posiada i nie ma zamiaru ukrywać go pod ubraniami!



Niedawno w jednej ze stacji radiowych wyznała, że modeling zawsze był jej marzeniem:



"Zawsze chciałam zająć się modelingiem, a kiedy w końcu mi się udało, uznałam to za błogosławieństwo. Gdy dorastałam, byłam prześladowana i w ogóle nie miałam wielu przyjaciół" - powiedziała Demi, podkreślając, że jej los się odmienił dzięki pracy przed obiektywem aparatu.

