Demi Rose baluje w Meksyku

Demi Rose, dzięki swojej oszałamiającej urodzie, może spać spokojnie. Jako modelka zarabia krocie, a popularność wciąż jej dopisuje.

Dlatego nie ma w tym nic dziwnego, że gwiazda przebywa na wiecznym urlopie, publikując cały czas zdjęcia z pięknych zakątków świata.



Niedawno doskonale bawiła się w Hiszpanii i we Włoszech, a teraz spędza czas w gorącym Meksyku.



Piękna Brytyjka o kolumbijskich korzeniach nie zapomina jednak o swoich fanach i codziennie dostarcza im świeżą dawkę zdjęć, do których z ochotą pozuje i pokazuje swoje wdzięki.



Nie brakuje zdjęć w bikini, do których pozowała w niezwykle pięknym miejscu na Półwyspie Jukatan. Ostatnio także pochwaliła się bardzo kobiecą kreacją - w białej, mocno wyciętej sukni gwiazda wylegiwała się w ekskluzywnym hotelu.



Fani dosłownie uwielbiają, gdy pokazuje swoje niesamowite życie i nie szczędzą jej komplementów w komentarzach.





