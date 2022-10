Demi Rose zachwyca na jachcie. Fani są oczarowani

Kim jest Demi Rose?

Demi Rose to pochodząca z Wielkiej Brytanii modelka i gwiazda mediów społecznościowych, mająca imponujące zasięgi. Na Instagramie obserwuje ją już prawie 20 mln internautów. Mimo iż ma zaledwie 150 cm wzrostu, spełniła swoje marzenie o byciu modelką. Bierze bowiem udział w wielu profesjonalnych sesjach zdjęciowych w różnych zakątkach świata. Bywa porównywana do Kim Kardashian - a to za sprawą krągłych kształtów, dużego biustu i sporych rozmiarów pośladków. Na zdjęciach, które zamieszcza w sieci, właśnie te części ciała najbardziej eksponuje. Zdaniem fanów, ma się czym pochwalić. Internauci są zachwyceni proporcjami celebrytki, bowiem zawsze licznie komentują zdjęcia, nie szczędząc komplementów.

Reklama

Poza ponadprzeciętną urodą i krągłościami, Demi chwali się też długimi, zadbanymi włosami, które zawsze wyglądają perfekcyjnie. Dziś ma ciemnobrązowe kosmyki, a jeszcze niedawno była blondynką. Możemy się domyślać, że tęskni za dawnym wizerunkiem, bowiem od kilku dni publikuje wspomnienia z Karaibów, a w opisach zwraca uwagę na dawną fryzurę.

Ostatnio zamieściła zdjęcia, na których uśmiechnięta pozuje na jachcie. Ma na sobie skąpe bikini, a na biodrach pareo. Na drugiej fotce, w tej samej stylizacji, zadowolona Demi popija szampana, a w tle widać zapierający dech zachód słońca.

Zobacz też: Demi Rose eksponuje biust w zmysłowej kreacji. Fani oczarowani

Instagram Post Rozwiń

Od fanów jak zawsze posypały się liczne komplementy. Uważają, że gwiazda Instagrama wygląda na zdjęciach wyjątkowo pięknie, bowiem towarzyszy jej uśmiech. Myślicie, że powróci do blondu?

Instagram Post Rozwiń

Instagram Post Rozwiń