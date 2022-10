Demi Rose eksponuje biust w zmysłowej kreacji. Zachwytom nie ma końca

Kim jest Demi Rose?

Demi Rose to 27-letnia gwiazda Instagrama, celebrytka i modelka, pochodząca z Wielkiej Brytanii. Popularność zdobyła przede wszystkich z sprawą mediów społecznościowych, gdzie przyciągnęła już uwagę prawie 20 mln obserwujących. Mimo iż Demi ma zaledwie 150 cm wzrostu, sprawdziła się wyśmienicie w roli fotomodelki i chętnie realizuje coraz to nowe sesje zdjęciowe. Wybiera do nich niebanalne scenerie, podróżując po świecie, dzięki czemu jej zdjęcia są wyjątkowe i bardzo profesjonalne. Demi Rose na każdym zdjęciu stara się podkreślać to co wyróżnia jej sylwetkę i czym najbardziej się szczyci. Chodzi o obfity biust oraz sporych rozmiarów, krągłe pośladki. W połączeniu z ponadprzeciętną urodą wszystko to sprawia, że instagramowy profil celebrytki przyciąga internautów jak magnes.

Demi Rose w zmysłowej kreacji eksponuje biust

Ostatnie zdjęcie jakie możemy podziwiać na profilu Demi Rose, rozstało wykonane na Karaibach. Jak widać modelka ciągle podróżuje, przez co każda jej sesja zdjęciowa ma inny, specyficzny i wyjątkowy klimat. Tym razem zapozowała w niebieskiej, długiej sukience, z prześwitującym dołem. Oczywiście nie mogła odmówić sobie sporego dekoltu, który eksponuje jej duży biust. Na zdjęciach Demi jest w pozycji półleżącej. Długa suknia i poza sprawiają, że wygląda na zdjęciach niczym syrena!

Jak zwykle, ilość komentarzy pod nowym postem jest ogromna. Fani zachwalają sylwetkę oraz urodę Demi Rose.

Modelka zaznaczyła w opisie, że zdjęcia te są efektem sesji z przeszłości, na której miała jeszcze blond włosy - aktualnie jest długowłosą szatynką. W którym wydaniu podoba się wam bardziej?

