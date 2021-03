Ta piękna 25-latka robi oszałamiającą karierę w świecie modelingu. Co rusz zaskakuje swoich fanów nowymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Tym razem pokazała zdjęcie, do którego pozowała w skromnej sukience... Jak się okazało, była ona skromna tylko z pozoru!

Zdjęcie Demi Rose ma piękne ciało, którym lubi się chwalić / Matrix Media Group/face to face /Reporter

Demi Rose to Brytyjka o kolumbijskich korzeniach. Patrząc na jej zdjęcia, trudno nie zauważyć ponadprzeciętnej urody dziewczyny.

Nic więc w tym dziwnego, że tamtejsze media bardzo się nią zainteresowały, zwłaszcza gdy zaczęła publikować mocniejsze zdjęcia na swoim profilu.



Demi Rose robi karierę jako fotomodelka i rozgrzewa wyobraźnię swoich fanów, wrzucając efekty gorących sesji zdjęciowych ze swoim udziałem.



Tym razem pochwaliła się fotką, do której pozuje w sukience - od tyłu, wygląda ona bardzo skromne, lecz gdy Demi się odwróciła przodem do obiektywu, zaskoczyła sporym dekoltem.



Modelka nie boi się odważniejszych kreacji i tym razem również to pokazała, ku uciesze internautów!





