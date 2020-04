​Dlaczego Sharon Stone na oscarową galę założyła T-shirt? Teraz już wiemy

W 1996 r. na oscarowej gali Sharon Stone zaprezentowała się w stylizacji, której częścią był grafitowy T-shirt z sieciówki. W wywiadzie, jakiego aktorka udzieliła Naomi Campbell, zdradziła, że planowała założyć coś bardziej klasycznego, ale przed ceremonią prześladował ją straszny pech.

Zdjęcie - Pudełko pękło, a sukienka miała czarny ślad opon na całej przedniej części - wyjawiła Stone topmodelce /Alex Todd | AVALON | RETNA/Photoshot/East News /East News

Supermodelka Naomi Campbell 7 kwietnia zadebiutowała na YouTubie ze swoim programem w konwencji talk-show. Za pośrednictwem komunikatora wideo rozmawia z kolejnymi gwiazdami, prywatnie swoimi znajomymi. Jej ostatnim gościem była Sharon Stone. Podczas rozmowy powróciły wspomnieniami do gali oscarowej w 1996 r., kiedy Stone walczyła o statuetkę w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa za rolę w "Kasynie".

Reklama

Gwiazda "Nagiego instynktu" przyznała, że miała na tę uroczystość przygotowane dwie kreacje autorstwa Very Wang. Pierwsza uszyta była z eksperymentalnego materiału, który jednak, jak się okazało, brzydko się układał. Drugą kreację na dzień przez Oscarami aktorce miał dostarczyć kurier. Pechowo, przesyłka wypadła z furgonetki, trafiając prosto pod jej koła.

- Pudełko pękło, a sukienka miała czarny ślad opon na całej przedniej części - wyjawiła Stone. Aktorka była przerażona!

Z opresji wyratowała ją kostiumografka, Ellen Mirojnick, z którą pracowała przy "Nagim instynkcie". Ta poprosiła ją, by aktorka pokazała jej swoje ulubione ubrania, które ma w szafie. Sharon wyrzucała na podłogę kolejne stroje, a Mirojnick próbowała coś z tego wybrać. W końcu stworzyły stylizację na bazie smokingowej sukienki Armaniego, T-shirtu z golfem marki GAP i spódnicy Valentino. Zwieńczeniem tego zestawu była gardenia zerwana z ogrodzie aktorki.

Jakby było mało tych przygód, matka Sharon, tuż przed jej wyjściem na galę, odkryła, że T-shirt ma pod pachą dziurę. Cerowała ją w pośpiechu, gdy aktorka zmierzała do limuzyny.

Ostatecznie, w walce o Oscara Stone musiała uznać wyższość Susan Sarandon, za to wygrała batalię modową. Do dziś jej oscarowa stylizacja z 1996 r. wymieniania jest jako jedna z najoryginalniejszych w historii Nagród Akademii. Dwa lata później na oscarowej gali Stone znów rzuciła modowy świat na kolana - spódnicę Very Wang skomponowała z białą męską koszulą.