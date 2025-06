Nie trzeba zbytnio rozwodzić się nad kotletami mielonymi. Wiele osób zgodzi się, że to klasyk polskiej kuchni, ale żeby wyszły idealne, trzeba czasami się nagłowić. Popularne mielone mogą ulegać różnym modyfikacjom, które wpływają na ostateczny efekt. Dzisiaj polecamy do składników dodać cukinię. Co otrzymamy dzięki takiemu połączeniu? Dodanie warzywa wpłynie nieco na smak, ale bardziej zauważymy to, że kotlety mielone będą puszyste i wilgotne. Zanim zabierzemy się do pracy, skompletujmy składniki.