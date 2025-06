Jagoda kamczacka - skarb medycyny ludowej

Jagoda kamczacka to owoc wiciokrzewu kamczackiego, który naturalnie występuje w chłodniejszych rejonach Azji i Europy. Z właściwości tych owoców od lat korzysta medycyna ludowa Chin i Japonii. Jagodę kamczacką stosowano do zwalczania dolegliwości żołądkowo-trawiennych, malarii i zakażeń bakteryjnych. Był to też naturalny surowiec regulujący ciśnienie tętnicze.

Jagoda kamczacka - jak wpływa na organizm?

Jagoda kamczacka jest bogatym źródłem wielu witamin i minerałów: witaminy C, witamin z grupy B, magnezu, wapnia, fosforu i potasu. Jednak za najważniejsze składniki tego owocu uznaje się silne przeciwutleniacze: antocyjany, flawonoidy i kwasy fenolowe - wykazują one silne właściwości przeciwzapalne i mogą dzięki temu zmniejszać ryzyko wielu schorzeń.

Jagoda kamczacka zmniejsza ryzyko cukrzycy i miażdżycy

Badania naukowców z PAN w Olsztynie wykazały, że jagoda kamczacka skutecznie obniża poziom glukozy we krwi i zwiększa wrażliwość komórek na insulinę. Dowiodły tego badania na szczurach, którym podawano żywność wysokocukrową. Gryzonie zaczęły chorować na insulinooporność i cukrzycę. Jednak u szczurów przyjmujących ekstrakt z jagody doszło do zwiększenia tolerancji na glukozę. Jednocześnie poprawił się także ich profil lipidowy. Jagoda kamczacka może być więc wsparciem w profilaktyce miażdżycy i innych schorzeń układu krążenia.

Jagoda kamczacka działa antybakteryjnie

Jagoda kamczacka może być też pomocna w zwalczaniu niektórych szczepów chorobotwórczych bakterii, np. E. coli, gronkowca, paciorkowca, maczugowca błonicy czy dwoinki zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Warto włączyć ją do diety w przypadku spadków odporności.

Jagoda kamczacka opóźnia starzenie się organizmu

Silne przeciwutleniacze znajdujące się w jagodach kamczackich działają przeciwzapalnie i usuwają z organizmu wolne rodniki. To właśnie one odpowiadają za uszkodzenia komórek, procesy starzenia się, a nawet powstawanie nowotworów.

Owoce jagody kamczackiej można spożywać prosto z krzaka. Można z nich także robić przetwory czy nalewki

Jagoda kamczacka pozytywnie wpływa na układ nerwowy

Substancje bioaktywne znajdujące się w jagodach kamczackich zmniejszają ryzyko miażdżycy i problemów z krążeniem. To właśnie zbyt słabe ukrwienie mózgu może pogarszać pracę tego narządu i sprzyjać rozwojowi demencji. Jagody kamczackie zawierają też sporo witamin z grupy B, które poprawiają pamięć i koncentrację, ułatwiają zasypianie i walkę ze stresem, a także przyczyniają się do lepszego samopoczucia. Ich niedobór to częsta przyczyna obniżenia nastroju, a nawet depresji i zaburzeń lękowych.

Jak wykorzystać jagodę kamczacką w kuchni?

Jagoda kamczacka najzdrowsza jest spożywana w surowej postaci. Najlepiej dodawać ją do sałatek owocowych, deserów czy koktajli. Nadaje się zarówno do suszenia, jak i do mrożenia - dzięki temu można włączać ją do diety przez cały rok. Z jagód kamczackich warto też zrobić przetwory - dżemy, soki czy nalewki.

