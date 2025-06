Idealna temperatura to ok. 37-39°C - ciepła, ale nie gorąca. Zbyt wysoka temperatura może przesuszyć skórę lub powodować dyskomfort, szczególnie przy problemach z krążeniem.

Kąpiel powinna trwać od 10 do 20 minut. Tyle wystarczy, by zmiękczyć naskórek, ale nie rozpulchnić skóry nadmiernie (co mogłoby utrudnić dalszy pedicure).

Domowe składniki zmiękczające - co warto wrzucić do kąpieli?

Nawilż i zrelaksuj skórę. Na koniec nałóż bogaty krem do stóp lub maść z mocznikiem. Jeśli wykonujesz pedicure wieczorem - załóż bawełniane skarpetki, by składniki lepiej się wchłonęły.

Częstotliwość kąpieli i pielęgnacji warto dostosować do potrzeb skóry i pory roku. Pełną kąpiel stóp połączoną z pedicurem dobrze jest wykonywać raz na tydzień lub dwa, w zależności od kondycji skóry. Codzienne wieczorne nawilżanie to podstawa, szczególnie jeśli stopy mają tendencję do przesuszania. Raz w tygodniu warto zastosować peeling lub delikatnie tarkować skórę, choć w przypadku bardzo suchej lub zrogowaciałej skóry zabieg ten można powtarzać częściej. Latem, gdy stopy szybciej się męczą i pocą, odświeżające kąpiele z dodatkiem mięty czy lawendy można robić nawet co kilka dni, by przynieść ulgę i poprawić krążenie.