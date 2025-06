Co przyniesie czwartek, 12 czerwca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Barana

Karta 2 Denarów

W relacjach prywatnych widać problemy z wyborem, możesz się wahać. Jeśli żadna z opcji jakoś mocno Cię nie przekonuje, to może warto całkiem wstrzymać się od głosu? Nie jesteś latawcem na uwięzi, który buja się w powietrzu przymocowany do cudzej niepewnej ręki. W finansach trzeba będzie dostosować się do zmiennych warunków oraz... powrotów do punktu wyjścia.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Byka

Karta Sąd Ostateczny

W niektórych relacjach prywatnych rozbrzmiewa ostatni dzwonek. Musisz pospieszyć się z pewnymi decyzjami. To, co powiesz, może wywrzeć na kogoś ogromny wpływ, nawet jeśli Ty nie zobaczysz tego w najbliższym czasie. Przemyśl już teraz, co chcesz zostawić po sobie przyszłym pokoleniom. W finansach zainteresuj się ekologią, czerpaniem zysków z oszczędzania energii.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Bliźniąt

Karta 2 Buław

W relacjach prywatnych czas wznieść się na kolejny poziom. Na obecnych zasadach już wiele nie osiągniesz. Potrzebny Wam nowy etap, kolejne wyzwanie. Nie pozwól, by do związku wkradła się nuda. Nie dawaj się też ograniczać. Druga Strona musi zrozumieć Twoje ambicje, potrzebę rozwoju. W finansach możliwy będzie wyjazd w podróż, wdrożenie nowych rozwiązań.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Raka

Karta Koło Fortuny

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą, która miłość traktuje jako quiz albo hazard. Pozostawia dużo miejsca na domysły, a wielu rzeczy nie mówi wprost. To może być bardzo ekscytujące, ale upewnij się, że zasady "gry" są przejrzyste, a nagroda - warta wysiłku i nerwów. W finansach możliwa będzie wygrana pieniężna, odgadnięcie właściwej odpowiedzi.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Lwa

Karta Giermek Denarów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą, która bardziej fascynuje się rzeczami i pojęciami niż ludźmi. Tego kogoś uwodzą idee, plany, okazja do poszerzenia wiedzy. Znajdziesz z nim porozumienie na płaszczyźnie intelektualnej, natomiast potrzeby ciała mogą pozostać niezaspokojone. W finansach możesz zdobyć pieniądze na kształcenie się.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Panny

Karta 8 Denarów

W życiu prywatnym nie rozdrabniaj się. Skup swoją energię na jednej, ważnej kwestii. Puść mimo uszu plotki, wystrzegaj się pokus. Jesteś tylko Ty i Twój plan. Nie pozwól, aby coś Cię od niego odwiodło. Pamiętaj, że miłość jak z kart romansu to tylko teoria, a siłę uczuć sprawdza się w praktyce. W finansach możesz zdobyć pieniądze, wykonując drobiazgową robotę.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wagi

Karta Królowa Kielichów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą delikatną i wrażliwą, która dostrzega więcej niż otoczenie, a to dzięki ogromnej intuicji. Przed takim kimś nic się długo nie ukryje. Jeśli więc zależy Ci na pełnej dyskrecji, staraj się unikać bezpośrednich kontaktów. W finansach musisz sprawić, żeby ktoś na stanowisku polubił Cię, zaczął Tobie ufać.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Skorpiona

Karta 4 Buław

W życiu osobistym nie wywieraj teraz na otoczeniu zbyt dużej presji. Ktoś nie ma takich ambicji jak Ty i dopiero z czasem może dojrzeć do podejmowania większego wysiłku, brania na siebie bardziej ryzykownych zadań. Pozwól Drugiej Stronie odpocząć i celebruj z nią nawet małe sukcesy. W finansach nie dopuść do przeciążenia systemu, zatarcia się maszynerii.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Strzelca

Karta 2 Kielichów

W relacjach prywatnych widać zainteresowane, wzajemny zachwyt, chęć pokazania się od najlepszej strony. Mowa ciała będzie teraz istotniejsze niż słowa. Te ostatnie mogą spełniać wszystkie punkty profesjonalnego podręcznika do dyplomacji. Minie jeszcze chwila, nim odsłonicie karty. W finansach możliwe będą negocjacje w przyjaznej atmosferze, z mnóstwem zapewnień.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Koziorożca

Karta 10 Mieczy

Mówi się, że można wygrać bitwę, ale przegrać wojnę, a w miłości - jak na wojnie - wszystkie chwyty są dozwolone. Nie masz szans przeciw komuś, kto od początku nie chciał współpracować, kto działa nieczysto. Najcenniejsze, co należy chronić, to Twój własny spokój, zdolność do kochania. W finansach najgorsze mija, a już niedługo pojawią się nowe szanse.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wodnika

Karta 5 Kielichów

W relacjach prywatnych widać rozżalenie, obniżenie nastroju, skupianie się na porażkach. Tak, trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, ale nie wyolbrzymiaj też wad, nie doszukuj się złej woli. Wciąż masz wyjście, nawet jeśli jest to wyjście ewakuacyjne. W finansach maksymalizuj zyski, zamiast minimalizować straty. Są one i tak zbyt wielkie w tej chwili.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Ryb

Karta Wieża Boga

Jest takie powiedzenie, że pycha kroczy przed upadkiem. Możemy buńczucznie lekceważyć innych, a także… nasze własne słabości. Nie jesteśmy wszechmocni. Nie wmawiaj sobie, że potrafisz udźwignąć cały świat. Pokaż otoczeniu, że Ty też czasem się mylisz i potrzebujesz wsparcia kochających osób. W finansach uważaj, by nie przepłacić za mieszkanie, dom, samochód, ziemię.

Imiona jak kwiaty. Rodzice je uwielbiają INTERIA.PL