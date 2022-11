Spis treści: 01 Doda bez makijażu. "Nie maluję się od paru lat na co dzień"

02 Sekrety Dody. Co sprawia, że wygląda tak promiennie? Zdjęcie Doda od zawsze zachwycała nie tylko talentem, ale również perfekcyjną figurą /Jacek Kurnikowski /AKPA

"Królowa jest tylko jedna" - zwykła mawiać o sobie Doda. Dorota Rabczewska to niekwestionowana gwiazda polskiej muzyki, która od zawsze uwielbiała szokować nie tylko zachowaniem, ale i odważnymi stylizacjami. Obok wielu z nich nie dało się przejść obojętnie.

Od wielu lat jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych gwiazd polskiego show-biznesu. Doda od dłuższego czasu raczej nie może narzekać na brak zajęć - właśnie wydała najnowszy album "Aquaria", a na antenie telewizji Polsat widzowie mogą śledzić program z jej udziałem "Doda. 12 kroków do miłości".

Doda bez makijażu. "Nie maluję się od paru lat na co dzień"

Zdjęcie Doda należy do grona gwiazd, które chętnie pokazują się bez makijażu / materiały prasowe

Doda od początku kariery zachwyca nie tylko talentem, ale również perfekcyjną sylwetką i urodą. Gwiazda chętnie publikuje w mediach społecznościowych kadry ze swojego życia prywatnego i zawodowego. Wśród nich znajdziemy również jej zdjęcia w naturalnym wydaniu. Niedawno Doda po raz kolejny zaprezentowała się swoim obserwatorom bez makijażu w relacji na Instagramie. W naturalnym wydaniu lub lekkim makijażu możemy oglądać gwiazdę również na TikToku.

Chociaż zazwyczaj mamy okazję widzieć Dodę w spektakularnych kreacjach i perfekcyjnym makijażu, gwiazda zdradziła niegdyś, że nie maluje się na co dzień. Gwiazda może pochwalić się piękną i promienną cerą. Jednym z jej sposobów na zachowanie promiennego wyglądu jest właśnie... brak makijażu.

- Nie maluję się w ogóle od paru lat na co dzień. Wiem, że większość z was mi nadal nie wierzy, ale może to "sexowne" zdjęcia papparazzi to potwierdzą. Cały czas uważam, że brak make-upu to najlepszy kosmetyk dla cery - napisała na Instagramie Doda.

Sekrety Dody. Co sprawia, że wygląda tak promiennie?

Zdjęcie Doda uwielbia odważne stylizacje i perfekcyjny makijaż. Niegdyś zdradziła, że przestała malować się na co dzień / Tricolors / East News

Sekretem nieskazitelnej cery jest również zdrowy tryb życia, odpowiednia ilość snu i dieta. Rabczewska przyznaje, że od piętnastu lat nie je cukru, a nabiału od ponad sześciu. Podstawą jej menu są wartościowe produkty i zbilansowane posiłki. Oprócz tego gwiazda do minimum ograniczyła spożywanie alkoholu i mięsa.

- Kluczem do szczupłej sylwetki jest dieta. Choć ja to nazywam stylem życia. Cukru nie jem od 15 lat, nabiału od ponad 6. Moja sylwetka na przełomie dekady zmieniała się wielokrotnie i choć zawsze byłam wysportowana to nigdy nie byłam tak zadowolona z niej jak teraz. Samodyscyplina ,higiena życia, wysiłek, konsekwencja to jest coś co ja po prostu lubię. Mi nie daje satysfakcji kiedy zjem fast food, mi daje satysfakcję, kiedy tego nie zrobię. Taka już jestem. I nie, nie czuję żadnych wyrzeczeń, jedyne co czuje to dumę. Jem systematycznie, wartościowe produkty, zbilansowane posiłki - napisała na Instagramie Doda.

