Spis treści: 01 Doda: "To będzie zupełnie inna płyta"

02 Doda - jak dba o sylwetkę

03 Doda eksponuje ciało bogini w obcisłej sukience

Ostatnie miesiące bez wątpienia należą do Dody. Jej najnowsze utwory takie jak "Melodia ta" czy "Fake love" odniosły ogromny sukces. Wokalistka ma na swoim koncie sporo występów, m.in. podczas Polsat SuperHit Festival w Operze Leśnej, podczas którego miał miejsce recital artystki "Doda czy Dorota? Rabczewska, jakiej nie znacie".

Doda: "To będzie zupełnie inna płyta"

W minionym tygodniu Doda poinformowała, że skończyła nagrywać wokale do najnowszego albumu.

- Zakończyłam nagrywać wokale do mojej najnowszej płyty. Łezka się kręci bo to nie była praca. Z taką ekipą to była wspaniała przygoda. (...) To będzie zupełnie inna płyta, bo wszystko było inne - napisała na Instagramie.

Instagram Post

Doda - jak dba o sylwetkę

Nie tylko muzyka Dody robi w ostatnim czasie prawdziwą furorę. Równie głośno jest w sieci o zdjęciach, które wokalistka publikuje na swoim Instagramie. Doda od lat prowadzi zdrowy styl życia i regularnie ćwiczy. Gwiazda wprost uwielbia aktywność fizyczną, która pozwala jej w zachowaniu zgrabnej sylwetki. Piosenkarka stosuje również zdrową dietę - unika laktozy i glutenu, nie je cukru.

Doda eksponuje ciało bogini w obcisłej sukience

Efekty tego stylu życia możemy podziwiać na najnowszym zdjęciu. Doda pozuje w obcisłym, pomarańczowym zestawie, który podkreśla jej zgrabną figurę.

Instagram Post

Fani po raz kolejny wpadli w zachwyt:

"Rakieta",

"Boska",

"Jesteś śliczna. Promieniejesz",

"Pomarańczowy to twój kolor",

"Pozamiatane! Ogień!".

***

