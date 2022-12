Doda wreszcie odnalazła miłość. Wszystko na to wskazywało...

Doda ma za sobą wiele trudnych i skomplikowanych związków. Była pięciokrotnie zaręczona i dwa razy wychodziła za mąż. Ostatnie małżeństwo gwiazdy zakończyło się rok temu.

Artystka w rozmowach z mediami wielokrotnie podkreślała, że marzy o szczęśliwej i bezinteresownej miłości. Postanowiła poszukać swojego wybranka w telewizyjnym show "Doda. 12 kroków do miłości". Chociaż program nie podarował jej uczucia, sprawił, że lepiej zrozumiała swoje potrzeby. Niedługo po zakończeniu emisji piosenkarka obwieściła światu, że spotyka się z Dariuszem Pachutem - ratownikiem medycznym, podróżnikiem, sportowcem i byłym partnerem Doroty Gardias.



Znaliśmy się wcześniej, ale uczucie między nami narodziło się po programie i dało mi dużo do myślenia, jak ten program wiele u mnie zmienił zaznaczyła Dorota.

Wszystko wskazywało na to, że para świetnie się ze sobą dogaduje. Doda i Dariusz Pachut spędzali razem każdą wolną chwilę. Niedawno tych dwoje wybrało się na pierwsze wspólne wakacje do Wietnamu. Artystka chętne relacjonowała poszczególne wycieczki. Na InstaStory pokazywała posiłki, które spożywa. Wirtualnie oprowadzała również swoich fanów po kolejnych, luksusowych hotelowych pokojach.

Doda i Dariusz Pachut przechodzą kryzys?

Doda podczas wspólnych wakacji z Dariuszem Pachutem wyglądała na szczęśliwą i spokojną. Fanów piosenkarki zaniepokoiło jednak to, że gwiazda najprawdopodobniej wróciła do Polski bez ukochanego. Wybranek Dody nadal publikuje zdjęcia z Wietnamu. Wszystko wskazuje na to, że pozostał w Azji i cieszy się tamtejszymi egzotycznymi rozrywkami - nurkuje, smakuje lokalnych rarytasów.

Jak dotąd Doda nie skomentowała podejrzeń internautów. Niepokojem napawa jednak uwaga, którą gwiazda zdecydowała się wygłosić w jednym z najnowszych wywiadów. W rozmowie z Plejadą artystka powiedziała: "Podobno wystarczy pojechać na wakacje, żeby wiedzieć, czy wracacie razem, czy oddzielnie".

Czy to oznacza, że jej relacja z Dariuszem Pachutem przechodzi poważny kryzys?

