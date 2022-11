Doda pojechała na wakacje. Odpoczywa

Wszystko wskazuje na to, że Doda znów cieszy się życiem. U boku nowego partnera, Dariusza Pachuta piosenkarka rozkwita. Para wybrała się na pierwsze wspólne wakacje - do Wietnamu. Gwiazda bardzo starannie relacjonuje wyjazd w mediach społecznościowych. Opowiada swoim fanom o tym, jak spędza czas. Pokazuje, co je i jakie atrakcje wybiera. Wirtualnie oprowadza też internautów po ekskluzywnych pokojach hotelowych, w których śpi. Doda na InstaStory nieustannie podkreśla, jak wiele dała jej zmiana klimatu i perspektywy. Piosenkarka regularnie publikuje na Instagramie zdjęcia z wyjazdu.

Reklama

Instagram Post Rozwiń

Zobacz również: Doda pokazała twarz ukochanego! Wszystko już jasne

Doda dba o sylwetkę. Efekty są oszałamiające

Doda może pochwalić się smukłą i wysportowaną sylwetką. Systematycznie ćwiczy, właściwie nie pije alkoholu i trzyma restrykcyjną dietę. O tym, jak wiele znaczy dla niej dyscyplina, wielokrotnie mówiła w programie "Doda. 12 kroków do miłości", który niedawno miał swój finał.

Nie jem cukru od wielu, wielu lat, nie spożywam laktozy, nie jem glutenu. Jem ryby, jajka, kaszę, orzechy, ryże, nasiona różne, warzywa. Także owoce, ale przez to, że są z fruktozą, to jem je do godziny czternastej tłumaczyła Doda.

Efekty wysiłków i konsekwencji widać gołym okiem. 38-latka wygląda fenomenalnie!

Instagram Post Rozwiń

Zobacz również: Byli partnerzy Dody: Co się z nimi stało?

"Weź się bujaj z tą figurą". Doda odsłoniła ciało

Piosenkarka walczy o nienaganną sylwetkę. Nic dziwnego, że lubi eksponować efekty swojej pracy. Doda nigdy nie należała do osób wstydliwych - od początku kariery uchodziła za naczelną skandalistkę. Chociaż dziś nie jest już tak ekscentryczna, jak dawniej, nadal lubi kusić kobiecymi krągłościami.

Wczoraj wokalistka opublikowała zdjęcie z wakacji, które wzbudziło zachwyt jej obserwatorów. Zapozowała na tle przepięknych, egzotycznych krajobrazów, ubrana jedynie w skąpy, wycięty, jednoczęściowy strój kąpielowy. "Mój Jedyny nałóg? Nonkonformizm" - podpisała fotografię.

Instagram Post Rozwiń

Zobacz również: Doda w teledysku na tle wodospadu. Fani już odwiedzają to miejsce!

Pod postem w okamgnieniu pojawiły się komentarze. Internauci nie mogli oderwać wzroku od gwiazdy. "Weź się bujaj z tą figurą" - napisała żartobliwie jedna z obserwatorek gwiazdy. "Cudowna, szczera i piękna Kobieta!" - zgodziła się inna.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Demakijaż”: Czy program „Doda. 12 kroków do miłości” był dla niej wyzwaniem? Polsat Cafe

Zobacz: Maryla Rodowicz mieszka w 100-letniej willi! Ma iście królewską jadalnię i łazienkę!