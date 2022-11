Byli partnerzy Dody: Co się z nimi stało?

Doda opublikowała na Instagramie fotkę z urlopu, na której pozuje u boku nowego ukochanego. Para ubrana jest w takie same, wakacyjne zestawy, korzysta ze słońca i cieszy się swoim towarzystwem. Na twarzy Dody wreszcie widać także uśmiech - to nowość, bo ostatnie lata były dla niej wyjątkowo trudne i obfitowały w miłosne zakręty i dramaty.

Instagram Post Rozwiń

Przypominamy miłosne historie Dody i jej partnerów. Co się u nich zmieniło?

Doda i Radosław Majdan: Historia miłości

Doda i Radosław Majdan poznali się w 2002 roku. Wokalistka występowała wtedy w programie "Bar", do którego przyszła promować swój zespół Virgin i dwa single "Mam tylko ciebie" i "To ty". Doda miała wtedy zaledwie 18 lat i śmiało wkraczała do świata show biznesu. Radosław Majdan był znanym polskim bramkarzem, występującym w lidze tureckiej.

Reklama

Polski piłkarz wielokrotnie przyznawał w wywiadach, że wypatrzył Dodę właśnie w programie Polsatu, zauroczył się od pierwszego wejrzenia i postanowił zrobić wszystko, by zdobyć jej numer telefonu. Nie było to trudne, bo Majdan znany jest z miłości do rock'n'rolla i przyjaźni się z wieloma polskimi muzykami np. Jankiem Borysewiczem czy muzykami zespołu IRA. Piłkarz dostał więc numer Dody, para spotkała się po raz pierwszy i dosłownie oszalała na swoim punkcie. Gdy Doda pojawiła się w kolejnej edycji "Baru", byli już w sobie zakochani, a Radek regularnie odwiedzał ukochaną i okazywał jej miłość przed kamerami. Wystąpił także w teledysku do jednego z największych hitów zespołu Virgin - "Dżaga".

Doda i Radosław Majdan wzięli ślub cywilny i zostali najsłynniejszą parą show biznesu. Zyskali nawet przydomek "polskich Beckhamów", pozowali razem na okładkach magazynów i udzielali szczerych wywiadów, a piłkarz wspominał nawet czasem, że zaczyna myśleć o powiększeniu rodziny.

Anna Markowska potwierdziła związek z Kubą Wojewódzkim. Tak się poznali

Demi Rose pręży ciało w czarnym body. Fani zachwyceni

Britney Spears pozuje na Instagramie w nocnej koszuli. Fani znów zaniepokojeni

Tina Louise kusi fanów w seksownej bieliźnie Pierwsze plotki o kryzysie w związku piłkarza i wokalistki pojawiły się w 2007 roku. Jak przyznała później Doda, problemem były liczne zdrady piłkarza, na które nie była już w stanie patrzeć przez palce. Założyła więc podsłuch w samochodzie ukochanego, zdobyła dowody i złożyła pozew do sądu. Rok później para była już po rozwodzie, ale ponoć jeszcze przez chwilę spotykali się na luźnej stopie. Do historii przeszło jednak słynne zdanie wypowiedziane przez wokalistkę, że mężczyzna, który zdradza, zasługuje na drugą szansę, "ale u drugiej kobiety". Wtedy nikt się nie spodziewał, że w 2016 roku trzecią żoną Majdana zostanie prezenterka Małgorzata Rozenek.

Zdjęcie W 2012 roku Doda spotkała się z byłym mężem na weselu muzyka Virgin Tomka Luberta / VIPHOTO

Zobacz również: Małgorzata Rozenek pożegna się z "Dzień dobry TVN"?

Co słychać dziś u Radka Majdana?

W 2013 roku Radosław Majdan poznał Małgorzatę Rozenek, "Perfekcyjną panią domu" i zyskującą coraz większą sympatię fanów prezenterkę telewizyjną. Szybko zostali parą, pobrali się w 2016 roku, a latem 2020 roku na świecie pojawił się ich synek, Henryk. Małżonkowie, Henryk i dwaj synowie Małgorzaty z jej pierwszego małżeństwa tworzą dziś szczęśliwą, patchworkową rodzinę i chętnie dzielą się migawkami z prywatnego życia w swoich mediach społecznościowych.

Choć wydawało się, że Doda i Majdan zakopali topór wojenny, to od czasu do czasu pozwalają sobie na wypowiedzi, które zdają się temu przeczyć. W programie "12 kroków do miłości" wokalistka w mocnych słowach podsumowała swoje małżeństwo z piłkarzem, wypominając mu zdrady i schadzki z prostytutkami. W podcaście Kamila Balei dla Radia Złote Przeboje Majdan odpowiedział na zarzuty:

Moja żona była od 15 lat coś o mnie gada. Ja o niej nie powiedziałem słowa - jej energią jest obrzucanie ludzi błotem, ona się w tym świetnie czuje. Mi to nie pasuje. Nie pasuje mi teraz wywlekanie pewnych rzeczy, ponieważ mam swoją rodzinę poszedłem już zdecydowanie dalej. Ona gdzieś została w tamtym miejscu, to jest jej energia i to jej pasuje

- wyjaśnił.

Wszystko wskazuje więc na to, ze piłkarz chce raz na zawsze odciąć się od przeszłości, skupić na rodzinie i karierze zawodowej. Majdan spełnia się obecnie jako komentator i ekspert sportowy, jest także właścicielem marki kosmetycznej, specjalizującej się w tworzeniu perfum.

Instagram Post Rozwiń

Doda i Nergal: Historia miłości

Pierwsze plotki o związku Dody i Nergala pojawiły się w 2009 roku. Ponoć to wokalistka wypatrzyła frontmana metalowej kapeli Behemoth w telewizji i postanowiła go poderwać. Na pierwszą randkę wybrali się na sushi, chętnie organizowali wspólne rowerowe wycieczki i na początku związku unikali ścianek. Pod koniec 2009 roku muzyk oświadczył się jednak Dodzie i stali się jedną z najpopularniejszych par show biznesu.

Sielankę przerwała niestety choroba - podczas wakacji w Grecji stan muzyka, który już wcześniej skarżył się na uporczywe bóle głowy, bardzo się pogorszył. Po powrocie do Polski Nergal udał się do lekarza i usłyszał druzgocącą diagnozę: białaczka. Gdy on płakał w gabinecie, obecna przy nim Doda już postanowiła, że zrobi wszystko, by ratować narzeczonego, tym bardziej, że najlepszym i dającym najwięcej szans na całkowite wyzdrowienie okazał się być przeszczep szpiku.

Doda zainicjowała wielką akcję społeczną - podczas koncertów, występów w telewizji i wywiadów zachęcała do zapisywania się do baz dawców szpiku, głównie DKMS, do której dzięki jej apelom dopisało się nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. Po kilku latach Doda otrzymała informację, że tylko ona uratowała jakieś 340 żyć!

Nergal przeszedł zabieg i zaczął powoli wracać do zdrowia, rozpadł się natomiast jego związek z Dodą. Jak przyznała wokalistka, to muzyk miał zerwać zaręczyny, a jej "poczucie godności było zdeptane, oplute i obs*** na oczach całej Polski".

Zostawił mnie w Dzień Kobiet. Jak tylko się wyleczył, jak tylko znalazłam dla niego ten szpik. Przez telefon. Wiesz co mi powiedział? Że "ja mówię po chińsku, a on po japońsku. Niby oboje jesteśmy skośnoocy ale nie dogadamy się, bo on teraz jest na planecie ja

- zdradziła w programie "12 kroków do miłości".

Doda była rozgoryczona i załamana. Podczas walki o zdrowie Nergala schudła 7 kilogramów, straciła włosy i była chodzącym kłębkiem nerwów. Jak przyznała, gdy ona walczyła o zdrowie ukochanego, on pisał już do innej kobiety.

Zdjęcie Doda i Nergal w lutym 2010 roku / TRICOLORS/ / East News

Co słychać dziś u Nergala?

Adam Nergal Darski skończył niedawno 45 lat. Jest aktywny zawodowo - sporo koncertuje, a we wrześniu tego roku na rynku ukazał się dwunasty, studyjny krążek zespołu Behemoth.

Niewiele wiadomo natomiast o życiu prywatnym muzyka. Jeszcze w 2021 roku Nergal spotykał się z z modelką i agentką nieruchomości Kingą Damaziak. Wytatuowana blondynka ma 35 lat i jest założycielką grupy "The Psycho Dolls", która specjalizuje się w występach z ogniem. W ostatnim czasie w mediach społecznościowych Nergala brakuje jednak nowych fotek z wybranką. Czyżby znowu był singlem?

Instagram Post Rozwiń

Zobacz również: Doda żałuje tej inwestycji: "Jest mi wstyd"

Doda i Błażej Szychowski

W 2011 roku Doda znalazła pocieszenie w ramionach choreografa Błażeja Szychowskiego. Para spotkała się przypadkiem, a uczucie, które pojawiło się między nimi "kompletnie ich zaskoczyło".

Zakochani szybko zaczęli pojawiać się na ściankach i udzielać wspólnych wywiadów. Błażej opowiadał, że przeżył szok, gdy przekonał się, że Doda jest całkiem inna, gdy są sami, a ona przyznawała, że randki z choreografem są luźne, radosne i pełne śmiechu.

Niestety, związek Dody i Błażeja przetrwał tylko dziesięć miesięcy, obyło się jednak bez większych dramatów. Jak się okazało, romantyczny i spokojny choreograf okazał się zbyt łagodny i po jakimś czasie Doda odkryła, że nie odbierają na tych samych falach.

Zdjęcie Doda i Błażej Szychowski / TRICOLORS/

Co słychać dziś u Błażeja Szychowskiego?

Błażej Szychowski odpuścił trochę choreografię i skupia się dziś głównie na produkcji filmowej, muzyce oraz egzotycznych podróżach. Jest członkiem Cone Media Group zajmującej się produkcją filmową, reklam oraz teledysków. Nie wiadomo, czy jest singlem czy jego serce znowu jest zajęte.

Instagram Post Rozwiń

Doda i Emil Haidar: Historia miłości

Doda i Emil Haidar poznali się za sprawą wspólnej przyjaciółki, która stwierdziła, że są do siebie tak podobni, że na pewno znajdą wspólny język. Nie była to miłość od pierwszego wyjrzenia, ale Emil faktycznie robił wszystko, bo zaimponować Dodzie - zamawiał dla niej suknie od najlepszych projektantów, prał, czekał na nią w domu z ulubionym naparem z imbiru...

W lipcu 2015 roku para zaręczyła się, a Emil zaskoczył ukochaną pierścionkiem zaręczynowym za 250 tysięcy złotych! Przedsiębiorca sam go zaprojektował i wręczył ukochanej podczas wakacji w Grecji, a ta przyznała, że dzięki niemu jest teraz mniej skupiona na sobie - "słucha, wspiera i daje ciepło". I ta sielanka nie trwała jednak zbyt długo...

Kryzys między narzeczonymi zaczął się od problemów Emila z alkoholem. Doda chciała, by Emil poszedł na terapię, ale ta przyniosła niespodziewany, odwrotny skutek. Ukochany wokalistki zaczął znikać, często nawet na tydzień i nie dawać znaku życia. Doda miała tego dość i postanowiła zakończyć związek.

Jak miała pokazać przyszłość, nie był to jednak koniec tej historii. Emil postanowił bowiem odzyskać pierścionek, który ofiarował Dodzie i... złożył sprawę do sądu! Odbył się proces, który Doda przegrała. Piosenkarka była jednak zadowolona z tej decyzji - zwrotu pierścionka zażądał od niej Urząd Skarbowy, który uznał, że należy on do skarbu państwa i stanowi zabezpieczenie dla gigantycznego długu byłego narzeczonego gwiazdy.

Zdjęcie Doda i Emil Haidar w 2015 roku / East News

Co słychać dziś u Emila Haidara?

W 2009 roku Emil Haidar został ojcem i przyznał, że mała córeczka wywróciła jego życie do góry nogami. Przedsiębiorca związany jest z Aną Savic, ale wciąż nie odpuszcza Dodzie. Gdy jego była narzeczona rozstała się z mężem, Emilem Stępniem ten wyśmiał na Instagramie całą sytuację i poinformował o bankructwie producenta. Czyżby Doda aż tak zalazła mu za skórę?

Instagram Post Rozwiń

Doda i Emil Stępień: Historia miłości

Tego związku nie przewidzieli nawet najwierniejsi fani Dody! Nic dziwnego, bo gwiazda bardzo długo ukrywała tę miłość przed światem.

Doda poznała Emila Stępnia w 2016 roku, na premierze spektaklu "Słownik ptaszków polskich", w którym grała. Od razu znaleźli wspólny język, ale na pewno nie była to miłość od pierwszego wejrzenia. Wokalistka i producent szybko zostali jednak przyjaciółmi, z czasem pojawiło się głębsze uczucie.

W 2017 roku Emil oświadczył się Dodzie na hiszpańskiej plaży, ale wokalistka wciąż chciała utrzymać związek w tajemnicy - nawet po zaręczynach opowiadała w wywiadach, że wciąż szuka prawdziwej miłości.

W 2018 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ciechanowie Doda ponownie wyszła za mąż, w pełnej tajemnicy i z dala dla błysku fleszów. W tym samym roku odbyła się druga ceremonia, którą zorganizowano w hiszpańskiej Marbelli. Szczegółami ceremonii Doda podzieliła się z fanami - fragmenty ślubu pojawiły się w teledysku do utworu "Miłość na etat".

Niestety, małżeństwo Dody i Emila Stępnia również nie przetrwało próby czasu - po trzech latach para postanowiła się rozstać.

Decyzja była długo przepracowana przemyślana i jest ostateczna. Kulisy naszego rozstania pozostawiam dla siebie, podobnie jak i cały nasz 5-letni związek. Dziękuje wszystkim za wsparcie

- napisała wokalistka.

Rozwód został sfinalizowany 15 listopada 2021 roku, a po rozstaniu z mężem Doda wyznała, że w małżeństwie doświadczyła przemocy psychicznej w wyniku czego musiała się poddać terapii.

Na jaw wyszły także problemy finansowe i szemrane interesy Stępnia. Inwestorzy mieli być przez niego oszukani na niebagatelne kwoty, a producent miał zbierać pieniądze na filmy, które nigdy nie powstały. Przesłuchiwana była także Doda.

Zdjęcie Doda z Emilem Stępniem w 2018 roku / VIPHOTO / East News

Co słychać dziś u Emila Stępnia?

Choć Emil Stępień prowadzi profil na Instagramie, to próżno szukać tam migawek z jego życia prywatnego. Od jakiegoś czasu producent nie komentuje już także swojego małżeństwa z Dodą i można odnieść wrażenie, że zniknął z show biznesu.

Zobacz również:

Doda w łóżku z nowym facetem. Już się nie ukrywa!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Magdalena Stępień u Zdanowicz o hejcie, który ją dotknął podczas leczenia Oliwierka INTERIA.PL