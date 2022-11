Doda i jej brak szczęścia w miłości

Doda dwukrotnie w swoim życiu wyszła za mąż, a pięciokrotnie była zaręczona. Te związki jednak przyniosły piosenkarce wiele cierpienia, a wiele z tych związków budziło kontrowersje.

Doda ma już nowego partnera? Fani wypatrzyli to na zdjęciu

Doda w teledysku na tle wodospadu. Fani już odwiedzają to miejsce!

Doda bez makijażu. Tak gwiazda wygląda w naturalnym wydaniu

Doda podczas transmisji na żywo wpadła w złość. “Denerwuje mnie to” Fanów Doroty Rabczewskiej wciąż zaskakuje to z jaką otwartością ich idolka mówi o krzywdach, jakie spotkały ją przez mężczyzn, których kochała.

Wykorzystywanie jej popularności i dobroci, szantaże, przemoc emocjonalna, to tylko niektóre problemy z jakimi musiałą borykać się Doda, będąc w związku z różnymi mężczyznami.

Głośno było o każdej jej miłości i niemal zawsze wiązało się to z medialną awanturą, a w niektóre z nich zaangażowane były służby jak policja, prokuratura, czy sąd.

Mogłoby się zdawać, że po swoim ostatnim małżeństwie z Emilem Stępniem, któremu Doda ma wiele do zarzucenia, gwiazda nie otworzy tak szybko serca przed nikim. Przypomnijmy, że Dorota Rabczewska rozwiodła się ze swoim drugim mężem 15 listopada 2021 roku.

Zdjęcie Drugie małżeństwo Dody także nie okazało się być udane / Radoslaw Nawrocki / Agencja FORUM

Doda pokazała zdjęcie z nowym ukochanym! Tak zaskoczyła fanów i media

Rok później, właśnie teraz, Doda właśnie opublikowała zdjęcie... z nowym ukochanym. Piosenkarka kolejny raz w swoim życiu zaskoczyła fanów swoim życiem miłosnym!

Najpierw na jej profilu pokazało się instastories, w którym gwiazda nie pokazując twarzy ukochanego, zdradza, że wybierają się właśnie na wakacje, sprawdzając nowy kierunek podróżowania.

Później jednak na jej profilu ukazało się już zdjęcie z wybrankiem. Tajemniczy brunet zasłania twarz orientalnym kapeluszem. Mężczyzna jest wysoki i dobrze zbudowany, czyli w typie urody, który podoba się Dorocie Rabczewskiej.

Kim jest nowy partner Dody?

Fani w komentarzach nie kryli zdziwienia, ale trzymają niezmiennie kciuki za swoją ulubienicę i życzą jej szczęścia w nowym związku.

Jednak wiele osób zastanawia się, kim jest wybranek Doroty Rabczewskiej. W mediach można znaleźć przypuszczenia, że nowym partnerem Dody jest sportowiec, ratownik medyczny i podróżnik - Dariusz Pachut.

Mężczyzna robi karierę w mediach społecznościowych, gdzie pokazuje swój zdrowy tryb życia.

To jednak nie pierwszy raz, gdy o sportowcu jest tak głośno. W 2021 roku był on związany z ... Dorotą Gardias. Para rozstała się w marcu 2022 roku i jak wiele na to wskazuje, mężczyzna ponownie znalazł miłość!