Doda od lat może być spokojna o swoją figurę - zawsze zachwycała smukłym ciałem, ale odkąd jeszcze bardziej intensywnie trenuje, to schudła, a na jej brzuchu pojawiły się mięśnie. Udowodniła to, publikując najnowsze zdjęcie w swoich mediach społecznościowych.

Reklama

Zdjęcie Doda pochwaliła się swoją szczupłą sylwetką, o którą dba od lat /Podlewski /AKPA

Doda pojawiła się na polskim rynku muzycznym jako bardzo młoda dziewczyna. Polscy widzowie poznali ją lepiej w programie telewizyjnym "Bar" i wtedy jej kariera zaczęła się na dobre.

Reklama

To właśnie wtedy pokazała się jako artystka, która nie uznaje kompromisów, ma ostry język i swój, dość kontrowersyjny, styl.



Jedno jest pewne - od samego początku zachwycała figurą. Nigdy nie narzekała na swój wygląd, ale zgrabną sylwetkę zawdzięcza tylko swojej ciężkiej pracy i wpojonej w domu rodzinnym miłości do sportu.



Do tego gwiazda trzyma dietę i nie pozwala sobie na niezdrowe jedzenie. W takim reżimie dietetyczno- treningowym żyje już od lat i efekty tego widać gołym okiem.



Piosenkarka choć ma 37 lat wygląda na 20, a jej umięśniony brzuch jest inspiracją dla jej fanek i fanów.



Na najnowszym zdjęciu, które pojawiło się na profilu gwiazdy w mediach społecznościowych, widać, że jeszcze tak szczupła nie była nigdy. Krótki top, który ma na sobie Doda, odsłonił płaski brzuch i mięśnie.



Fani nie szczędzili jej komplementów, ale też niektórzy zastanawiali się, czy ich ulubienica nie powinna trochę przytyć.

Instagram Post

Instagram Post

***

Zobacz również:



Przekaż 1% na pomoc dzieciom - darmowy program TUTAJ>>>





Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Beata Pawlikowska spędzi miesiąc na Zanzibarze. Będzie prowadzić tam warsztaty życiowej przemiany Newseria Lifestyle