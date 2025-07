Nie dostaną 14. emerytury. Lista wykluczonych w 2025 roku

Agnieszka Boreczek

Czekasz na wypłatę czternastej emerytury we wrześniu? Niestety, mimo sporych nadziei pokładanych w tym dodatkowym świadczeniu, duża grupa seniorów poczuje się rozczarowana. Okazuje się bowiem, że lista uprawnionych do wypłaty jest krótsza niż początkowo myślano. Komu przysługuje 14. emerytura w 2025 roku? Kto nie dostanie ani złotówki? I czy jest szansa na odwołanie? Sprawdzamy fakty i dostarczamy Ci wiedzę, czy jest na co czekać.