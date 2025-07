Wiele osób przygotowuje schabowe według utartych rodzinnych receptur. Inni idą na skróty, przyprawiają mięso "na szybko" i wrzucają je na patelnię. Efekt bywa daleki od oczekiwań. Tymczasem klucz do sukcesu leży w prostym triku - wykorzystaniu naturalnego jogurtu jako bazy do marynaty.

Jogurt działa znacznie skuteczniej niż popularne "babcine" metody z mlekiem czy cebulą. Zawarte w nim n aturalne kwasy delikatnie rozkładają włókn a mięśniowe , sprawiając, że mięso staje się bardziej kruche i soczyste. Co więcej, dodaje ono delikatnego, lekko kwaskowego smaku, który idealnie komponuje się z klasyczną panierką. Wystarczy kilka godzin marynowania, by schab po usmażeniu był miękki i pełen aromatu.

Zanim schab trafi do marynaty, należy odpowiednio go przygotować. Pierwszy krok to dokładne rozbicie plastrów mięsa. Powinny mieć one jednolitą grubość - najlepiej około 0,5 cm. Taka grubość pozwala na równomierne smażenie i skuteczne przejście smaków z marynaty do wnętrza mięsa.