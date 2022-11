"Wodospady" to kolejny singiel promujący najnowszą płytę Dody "AQUARIA". Długo wyczekiwany krążek spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem zarówno fanów jak i krytyków. To zaskoczenie, bo choć fani zawsze wspierali swoją idolkę, a ona często powtarza, że są najlepsi na świecie, to artystyczne dokonania Dody spotykały się często z krytyką mediów czy dziennikarzy muzycznych.

Ostatnio coś się jednak zmieniło - piosenki Dody zaczęły grać największe stacje radiowe w Polsce, a ona coraz częściej doceniana jest nie tylko za imponujący wokal czy sceniczne kreacje, ale także twórczość.

Płyta "AQUARIA" już jest ogromnym sukcesem artystki, a singiel "Wodospady" cieszy się sporą popularnością. To właśnie do tej piosenki Doda przygotowała wyjątkowy teledysk, w którym pozuje w wodzie na tle pięknego wodospadu, znanego dobrze np. lokalnym morsom. Gdzie znajduje się ten wodospad i czy już przeżywa prawdziwe oblężenie fanów artystki?

To tutaj znajduje się wodospad z teledysku Dody! Fani już odwiedzają Przesiekę

Wodospad z najnowszego teledysku Dody to wodospad Podgórnej w Przesiece. Ma on 10 metrów wysokości i jest trzecim pod względem wielkości wodospadem w polskiej części Karkonoszy. Ustępuje tylko dwóm wodospadom - Kamieńczyka (27 m) oraz Szklarki (13 m).

Wodospad Podgórnej jest dość dobrze znany turystom, którzy odwiedzają to miejsce o każdej porze roku - latem szukają tu ochłody, zimą morsują. Wtedy znajduje się tu także sauna, a wodospad staje się prawdziwą mekką wielbicieli wellness.

Dojazd do wodospadu Podgórnej jest prosty - wystarczy dojechać samochodem do Przesieki i na nogach dojść do wodospadu.

Choć to wyjątkowe miejsce nie potrzebuje reklamy, to pojawiają się informacje, że po premierze teledysku w Przesiece już pojawiło się więcej turystów.

Zdjęcie Wodospad Podgórnej cieszy się popularnością także zimą / Adam Kowalski / Reporter

Co jeszcze warto zobaczyć w Przesiece?

Wieś Przesieka, w której znajduje się Wodospad Podgórnej słynie z wielu atrakcji takich jak Waloński Kamień, Chybotek czy Kaskada Myi. Tutejsze widoki również zapierają dech, więc często organizowane są tu plenery malarskie i fotograficzne. Z punktu widokowego "Złoty Widok” podziwiać można piękną panoramę Karkonoszy oraz Kotlinę Jeleniogórską.

Zdjęcie Kotlina Jeleniogórska robi ogromne wrażenie na turystach / Dariusz Zarod / East News

W okolicy znajduje się także Zamek Chojnik, Świątynia Wang w Karpaczu i Śnieżne Kotły polodowcowe.

Zdjęcie Śnieżne Kotły w Karkonoszach / Albin Marciniak / East News

Wieś w Przesiece to świetny punkt wypadowy - znajduje się tu wiele domów wypoczynkowych i pensjonatów. Furorę wśród turystów robi także ogród japoński Siruwia z trzema mniejszymi wodospadami i siedmioma stawami.

