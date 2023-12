Spis treści: 01 Dominika Chorosińska a jej znak zodiaku. Materializm i ambicje na prowadzeniu

02 Dominika Chorosińska jako numerologiczna dwójka. Otwartość na świat i wrażliwość

03 Karma pracy w Kluczu Wcielenia

Dominika Chorosińska a jej znak zodiaku. Materializm i ambicje na prowadzeniu

Dominika Chorosińska, najpierw aktorka serialu "M jak miłość", a następnie posłanka na Sejm IX i X kadencji. 27 listopada 2023 roku została ogłoszona minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przewodniczącą Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, co wywołało niemałe poruszenie w świecie sztuki i kultury w Polsce.

Wróżka Aira zdradza, co wydarzy się 12 grudnia. Ma ostrzeżenie dla jednego znaku zodiaku

Ten tydzień należeć będzie do jednego znaku. Sprawdź, co przepowiedziała wróżka Anne

Ognisty nów zimą. Co przyniesie grudniowy nów Księżyca w Strzelcu?

Ukryty, mało znany talent Panny. Jest w tym świetna Niektórych dziwi jej ścieżka kariery, ale patrząc w kosmogram Dominiki Chorosińskiej, można znaleźć w nim astrologiczne uzasadnienie tego, jak poprowadziła swoją działalność.

Była aktorka, a obecna pani minister, przyszła na świat 28 grudnia 1978 roku, co czyni ją zodiakalnym Koziorożcem. Ten znak zodiaku charakteryzuje się stałością, stabilnością, chłodem w emocjach i twardą "skorupą", jaka chroni Koziorożca przed światem.

Reklama

W astrologii Koziorożec porównywany jest często do skały - jest niezniszczalny i idzie taką drogą, jaką sobie wytyczy sam, nawet jak cały Wszechświat będzie mu przeciwny.

Zobacz też: Dominika Chorosińska nową minister. Wraca nagranie, na którym zaliczyła wpadkę

Zdjęcie Jaki jest zodiakalny Koziorożec? / 123RF/PICSEL

Kobieta Koziorożec potrafi być niezwykle ambitna i angażować się w pracę, a do pracy i życia ma podejście bardziej grupowe, społeczne, niż indywidualne.

Cechą, która wybija się na prowadzenie u Koziorożca, a jest połączona z zamiłowaniem do pracy to... materializm. Jest w stanie pracować wszędzie, by zarobić odpowiednie pieniądze i zapewnić sobie życie na dobrym poziomie.

Dominika Chorosińska jako numerologiczna dwójka. Otwartość na świat i wrażliwość

Zdjęcie Dominika Chorosińska jako numerologiczna dwójka uzupełnia cechy astrologicznego Koziorożca / Adam Burakowski/REPORTER / East News

Dominika Chorosińska jest numerologiczną dwójką, co stanowi w pewien sposób uzupełnienie jej cech jako Koziorożca. Koziorożce z natury ciche i nieco wycofane, a wibracji numerologicznej 2, mogą być bardziej otwarte, skore do współpracy i nastawione pozytywnie do innych ludzi.

Dwójki łączą w sobie wiele przeciwieństw, dlatego nie dziwi też połączenie charakteru Koziorożca z charakterem numerologicznym dwójki, wszak na astralnej drodze nie ma przypadków i entuzjastyczna dwójka przyciągnęła stoicką naturę Koziorożca w jednej osobie.

Dwójki interesują się społecznymi działaniami oraz sztuką i kulturą. Z natury są dobre i prostolinijne, ale gdy do głosu dojdzie ich ciemna strona, mogą stać się kłamliwe, aby tylko nie wyglądać źle w oczach innych.

Zobacz także: Minister kultury interweniuje. Nowy pomysł rządu

Karma pracy w Kluczu Wcielenia

Zdjęcie Dominika Chorosińska według numerologii otrzymała od Wszechświata Karmę Pracy do przepracowania / Jacek Domiński / East News

Ciekawym aspektem w numerologicznym rozkładzie Dominiki Chorosińskiej jest jej Klucz Wcielenia. To opis tego, co jest nam niezbędne do ukształtowania naszej osobowości na Ziemi. Inaczej nazywamy go karmicznym warunkiem wcielenia, to lekcja którą nasza dusza musi odrobić, by zdobyć kolejne etapy wiedzy.

U Dominiki Chorosińskiej Klucz Wcielenia ma wibrację 13 i karma ta trwa przez całe życie. 13 w Kluczu Wcielenia to... karma pracy. Liczby karmiczne znajdujące się w naszym życiu są symbolem spraw niedokończonych, nieodrobionych wcześniej lekcji.

Jeśli mamy w swojej numerologii Karmę Pracy, Wszechświat zdaniem numerologów daje nam znać, że to jest ten moment, w którym powinniśmy przepracować daną lekcję.

Zobacz też: Dominika Chorosińska: Kiedyś gwiazda "M jak miłość", dziś posłanka

Niektóre karmy, w tym i 13, są symbolem długu, który w poprzednim wcieleniu zaciągnęliśmy wobec innych. Ta konkretna karma, karma 13, to "praca i pieniądze". W kontekście do materialnej strony Koziorożca, wszystko układa się w tym konkretnym przypadku w spójną całość.

Karma 13 pojawia się u osób, które w swoim poprzednim wcieleniu, nie pracowały ciężko i raczej migały się od obowiązków. Wybierały rozrywki, a nie pracę, uciekając tym samym od tego, co naprawdę ważne i wartościowe.

Tacy ludzie wiedli życie na koszt innych. W tym wcieleniu więc osoby z karmą pracy mają za zadanie... ciężko pracować, a ich ścieżka zawodowa nie będzie usłana różami. Mimo dużej ilości zaangażowania i starań, często nie osiągają zamierzonych efektów. By nie było im zbyt łatwo przepracować karmy, kreatywność tych osób jest uśpiona.