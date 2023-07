Dominika Gwit-Dunaszewska spędziła czas z mężem i synkiem na Kaszubach. Relacją z wypoczynku dzieliła się z fanami w mediach społecznościowych. Zamieściła m.in. filmik, na którym radosna pozuje w pięknej, letniej sukience. Internauci komentowali na potęgę - ich zdaniem aktorka wygląda promiennie jak nigdy przedtem.

Zdjęcie