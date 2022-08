Spis treści: 01 Dominika Gwit jest w ciąży

Dominika Gwit i Wojciech Dunaszewski podzielili się radosną nowiną. Okazało się, że znana artystka spodziewa się dziecka! Przyszli rodzice radosną nowiną podzielili się na instagramowym profilu aktorki. Para opublikowała zdjęcie, na którym pozuje z wydrukiem USG.

- Kochani, dziś przyszedł czas, by podzielić się z Wami szczęściem, które wypełnia nasze serca już od wielu tygodni. Pan Bóg wysłuchał naszych próśb. Będziemy mieli dziecko. Nasza radość nie zna granic. Czekaliśmy na to od wielu lat (...). Za kilka miesięcy będziemy we troje - napisała na swoim Instagramie Dominika Gwit.

Pierwsze gratulacje złożyli już fani aktorki:

"To jest najlepsza wiadomość tego ranka. Bardzo się cieszę I pozdrawiam " fasolkę " też",

"Kocham! Jeszcze raz ogromne gratulacje!",

"Piękny czas przed wami!",

"Wszystkiego dobrego!".

W komentarzach nie zabrakło oczywiście gratulacji od gwiazd takich jak Michał Piróg, Rafała Maserak czy Ada Fijał.

"Kochani jak wiecie... Cieszę się bardzo i cieszę się , że już powiedzieliście oficjalnie" - napisał Michał Piróg.

"Gratulacje!"- dodała Ada Fijał.

Dominika Gwit od lat spełnia się nie tylko zawodowo, ale również i prywatnie. Od czterech lat jest szczęśliwą żoną montażysty telewizyjnego Wojciecha Dunaszewskiego. Swojego męża poznała w 2016 roku podczas premiery spektaklu "2" w Teatrze Hugonówka w Konstancinie.

22 czerwca 2017 para zaręczyła się, a rok później wzięła ślub. Teraz 34-letnia gwiazda będzie się spełniać w kolejnej ważnej roli - już niebawem zostanie mamą!

