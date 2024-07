Dominika Gwit pojawiła się na kinowym ekranie w 2009 roku jako Kaja w filmie "Galerianki", jednak to serial "Przepis na życie" i rola Zosi przyniosła jej niesłychaną popularność.

Wówczas z kolei gwiazda z chęcią opowiadała o tym, jak trudne było to dla niej doświadczenie, dodając innym odchudzającym się otuchy w tym trudnym procesie.

Wojciech Dunaszewski został mężem Dominiki Gwit w 2018 roku i pokochał swoją żonę w całej okazałości. Para doczekała się w 2023 roku narodzin syna i to wydarzenie zdecydowanie wpłynęło na zmiany w życiu aktorki.

Co dziś robi Dominika Gwit? Szczęście widać gołym okiem

Medialna droga Dominiki Gwit zdecydowanie nie należała do najłatwiejszych. Aktorka spotkała się wielokrotnie z krytyką swojego wyglądu i swego rodzaju presją społeczną.

Po narodzinach syna skupiła się jeszcze bardziej na swoim życiu prywatnym i to zdecydowanie daje jej wielką radość i spokój. 7 lipca gwiazda wraz z mężem świętowała 6. rocznicę ślubu, zwaną "cukrową".

Dominika Gwit nie omieszkała podzielić się tym radosnym wydarzeniem ze swoimi fanami w mediach społecznościowych. To jeden z nielicznych ostatnio wpisów gwiazdy, bo wycofała się ona w większości z medialnego życia.

Obecnie cieszy się wakacjami z najbliższymi i zachhowuje większą część tych chwil dla siebie. Choć jest aktywna zawodowo - wciąż gra w teatrze, a w 2023 roku zagrała w czterech polskich produkcjach filmowych - to jednak większą wagę przykłada do tego, co poza filmowym ekranem.